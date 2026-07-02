Самая модная обувь лета 2026 года: что носить в офис и на прогулку

Летом нам очень важно делать ставку на комфорт и универсальность, не забывая при этом о стиле. В этом году стоит выбирать такую обувь, которая отлично подойдет как для офиса, так и для прогулок с друзьями, поскольку будет сочетаться с разными нарядами.

Стилист Юлия Тиш рассказала в своем тиктоке о самой модной обуви этого лета, на которую стоит обратить внимание при обновлении гардероба.

Читайте также Все хотят именно этот педикюр: топ-5 главных трендов лета

Какую обувь выбрать на лето?

Мюли

По словам стилистки, мюли – это идеальный минималистичный женский вариант обуви на лето. Можно выбирать как классические цвета, так и яркие, если хочется разнообразить образы. Мюли прекрасно сочетаются с платьями, юбками или брюками.

Сандалии в рыбацком стиле

Такая обувь подойдет не всем, однако она хорошо сочетается с интересными нарядами.

Этот вариант обуви идеально подойдет для города. Он хорошо сочетается как с денимом, так и с льном, будет красиво смотреться с шортами и брюками,

– отметила стилистка.

Сандалии действительно легко сочетать с джинсами, льняными костюмами, шортами или широкими брюками.

Вьетнамки на каблуке

Этим летом в моде различные вьетнамки, но в последнее время модницы начинают носить вьетнамки на каблуках. Ими смело можно дополнять офисные образы, поскольку такая обувь станет прекрасным модным акцентом.

Покупці на Prom часто замовляють кросівки, балетки, сандалі, мюлі чи туфлі. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Балетки с открытой пяткой

Этот вариант хорошо подойдет для города, офиса или прогулок. Такие балетки – отличное практичное решение на лето, поскольку остаются элегантными и удобными. Ими без колебаний можно заменить босоножки или туфли на каблуках.

Как выглядит трендовая обувь на лето: смотрите видео

Все эти универсальные модели прекрасно дополнят повседневные или праздничные образы. Главное – ориентироваться не только на модные тенденции, но и на собственный комфорт.