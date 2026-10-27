От худи до свитеров с яркими принтами: как подготовиться к похолоданию стильно и комфортно

В конце октября температура уже заметно падает – а это значит, что из гардероба пора доставать худи и свитера. Вариантов немало, но при выборе следует обратить внимание на материалы, фасоны и удачные сочетания.

Свитеры и худи – это практически идеальная основа не только для осенних, но и для зимних образов. Кроме того, эти вещи могут стать ценной инвестицией в гардероб на долгие годы, поэтому к их выбору стоит отнестись ответственно, пишет Fashionista.

Какую теплую одежду выбрать на осень?

Если вы готовитесь к холодному сезону, это вовсе не обязательно означает, что нужно обновлять весь гардероб. Достаточно дополнить образ всего несколькими теплыми вещами. Один из главных моментов – при покупке следует следить за тем, чтобы модели хорошо сочетались с остальной одеждой.

Вот три вещи, которые обязательно должны быть в шкафу перед началом зимы.

Худи. Это универсальный вариант для активных прогулок, повседневных дел, поездок и т. д. Плотный хлопок и утеплитель хорошо подходят для прохладной погоды, а модели с капюшоном можно сочетать как с куртками, так и с жилетами и пальто.

Это универсальный вариант для активных прогулок, повседневных дел, поездок и т. д. Плотный хлопок и утеплитель хорошо подходят для прохладной погоды, а модели с капюшоном можно сочетать как с куртками, так и с жилетами и пальто. Джемпер. Если нужна более сдержанная вещь, джемпер станет идеальной альтернативой. Но и здесь достаточно большое разнообразие моделей: джемперы могут быть объемными или же тонкими и лаконичными. Идеально сочетаются с классическими штанами, рубашками, юбками, а также с повседневными джинсами.

Если нужна более сдержанная вещь, джемпер станет идеальной альтернативой. Но и здесь достаточно большое разнообразие моделей: джемперы могут быть объемными или же тонкими и лаконичными. Идеально сочетаются с классическими штанами, рубашками, юбками, а также с повседневными джинсами. Свитеры. Это актуальная вещь на зиму, без которой в шкафу просто не обойтись. Очень часто именно свитеры становятся центральным элементом осеннего гардероба.

Чтобы создать идеальную осеннюю капсулу, достаточно иметь по одной модели из каждой категории и выбирать базовые цвета.

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Какие материалы выбрать?

Материал одежды напрямую влияет не только на тепло, но и на комфорт и долговечность одежды. Поэтому при выборе свитеров и худи нужно обращать внимание не только на внешний вид, но и на состав пряжи и ткани.

Шерсть

Она хорошо удерживает тепло, а также помогает поддерживать комфортную температуру тела. Это будет хороший вариант для холодной погоды, особенно если приходится много времени проводить на улице. Шерстяные свитера, впрочем, могут различаться по толщине, плотности и мягкости.

А некоторые виды шерсти порой раздражают чувствительную кожу. Перед покупкой не помешает оценить тактильные ощущения.

Мериносовая шерсть

Этот материал известен мягкостью и способностью очень хорошо регулировать тепло и отводить влагу. Хороший выбор для многослойных комплектов – с ней можно избежать лишнего объема под пальто или курткой.

Хлопок

Хлопковые свитера и джемперы – это хороший выбор для офиса или просто прохладных помещений. Среди преимуществ – простота в уходе и в сочетании с базовой одеждой. Но следует учитывать, что хлопок не так эффективно удерживает тепло.

Акрил и смешанные волокна

Многих акриловые свитера привлекают низкой ценой и простотой в уходе. Но учтите, что далеко не всегда синтетика обеспечивает хорошую терморегуляцию.