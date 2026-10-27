Від худі до светрів з яскравими принтами: як підготуватися до похолодання стильно і зручно

Светри та худі – це практично ідеальна основа не лише для осінніх, але й для зимових образів. Але також ці речі можуть стати цінною інвестицією в гардероб на роки, тож до вибору варто поставитися відповідально, пише Fashionista.

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Який теплий одяг обрати на осінь?

Якщо ви готуєтеся до холодного сезону, це зовсім необов'язково означає, що потрібно оновлювати весь гардероб. Достатньо доповнити образ всього кількома теплими речами. Один з головних моментів – під час покупки слід стежити, аби моделі добре комбінувалися з рештою одягу.

Ось три речі, що точно мають бути в шафі перед початком зими.

Худі. Це універсальний варіант для активних прогулянок, повсякденних справ, поїздок тощо. Щільна бавовна та утеплення добре підходять для прохолоди, а моделі з капюшоном можна комбінувати і з куртками, і з жилетами та пальтами.

Це універсальний варіант для активних прогулянок, повсякденних справ, поїздок тощо. Щільна бавовна та утеплення добре підходять для прохолоди, а моделі з капюшоном можна комбінувати і з куртками, і з жилетами та пальтами. Джемпер. Якщо потрібна більш стримана річ, джемпер стане ідеальною альтернативою. Але й тут є велике різноманіття моделей: джемпери можуть бути об'ємними або ж тонкими та лаконічними. Ідеально поєднуються з класичними штанами, сорочками, спідницями, а також з повсякденними джинсами.

Якщо потрібна більш стримана річ, джемпер стане ідеальною альтернативою. Але й тут є велике різноманіття моделей: джемпери можуть бути об'ємними або ж тонкими та лаконічними. Ідеально поєднуються з класичними штанами, сорочками, спідницями, а також з повсякденними джинсами. Светри. Це актуальна річ на зиму, без якої у шафі просто не обійтися. Дуже часто саме светри стають центральним елементом осіннього гардероба.

Для того, аби створити ідеальну осінню капсулу, достатньо мати по одній моделі з кожної категорії та обирати базові кольори.

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Які матеріали обрати?

Матеріал одягу безпосередньо впливає не тільки на тепло, але й на комфорт та довговічність речей. Тож під час вибору светрів і худі потрібно дивитися не тільки на вигляд, але й на склад пряжі й тканини.

Вовна

Вона добре утримує тепло, а також допомагає підтримувати комфортну температуру тіла. Це буде гарний варіант для холодної погоди, особливо у випадку, якщо багато часу доводиться проводити надворі. Вовняні светри, втім, можуть відрізнятися за товщиною, щільністю та м'якістю.

А деякі види вовни часом подразнюють чутливу шкіру. Перед покупкою не завадить оцінити тактильні відчуття.

Мериносова вовна

Цей матеріал відомий м'якістю та здатністю дуже добре регулювати тепло й відводити вологу. Гарний вибір для багатошарових комплектів – з нею можна уникнути зайвого об'єму під пальтом чи курткою.

Бавовна

Бавовняні светри та джемпери – це гарний вибір для офісу чи просто прохолодних приміщень. З переваг – простота у догляді та у комбінуванні з базовим одягом. Але слід зважати, що бавовна не так ефективно утримує тепло.

Акрил та змішані волокна

Багатьох акрилові светри приваблюють низькою ціною та простотою у догляді. Але зважайте, що далеко не завжди синтетика забезпечує гарну терморегуляцію.