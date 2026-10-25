Положите этот бытовой мусор на грунт до морозов: средство, что защитит сад от сорняков и холода

Осенние уборки и подготовка сада к зиме отнимают у хозяев немало времени и сил. Однако обычный бытовой мусор может стать бесплатным помощником в уходе за участком.

Осенние уборки и подготовка сада к зиме отнимают у хозяев немало времени и сил. Однако обычный бытовой мусор может стать бесплатным помощником в уходе за участком.

Зачем класть картонные рулоны на грядки осенью?

Подготовка сада к зимнему периоду требует защиты растений и выполнения задач, которые облегчат работу весной. Для этого отлично подойдут обычные картонные втулки от туалетной бумаги, пишет Blikk. Эксперт по садоводству Иш поделился эффективными способами их использования на участке.

Как картон помогает в борьбе с сорняками?

Картонные рулоны создают надежный барьер, препятствующий росту нежелательной растительности. Чтобы использовать их на грядках или цветочных клумбах, выполните несколько простых шагов:

Разрежьте картонную трубочку вдоль по всей длине. Расправьте ее и плотно прижмите к почве вокруг растений.

Разрежьте одну из этих трубочек и положите ее на землю – так вы получите отличный слой для подавления сорняков, который в течение следующих нескольких месяцев медленно разложится,

– заверил Иш.

Постепенно разлагаясь, картон сдерживает появление сорняков и дополнительно защищает участок.

Как защитить растения от первых заморозков?

С наступлением холодов важной задачей становится защита корней и почвы от минусовых температур. Расправленные картонные рулоны, разложенные на земле, служат дополнительным утеплителем.

Преимущество их использования в это время года заключается в том, что они могут образовывать хороший изоляционный слой, например, при защите от мороза,

– пояснил эксперт.

Что еще можно использовать для укрытия огорода до весны?

Для мульчирования и подавления сорняков на больших грядках можно использовать обычный коричневый гофрокартон или газеты. Чтобы листы не сдувало ветром, перед раскладкой почву увлажняют, а сверху накрывают слоем компоста или измельченной листвы.