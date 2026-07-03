Закройте окна на это время: в доме станет на несколько градусов прохладнее

Летом солнечные лучи очень быстро нагревают стекло, поэтому в квартире уже с утра может быть довольно жарко. Но если вовремя опустить жалюзи или шторы, нагрев помещения может уменьшиться на несколько градусов.

Когда солнечный свет проникает в комнату через окна, он за короткое время может нагреть пол, стены и мебель, повышая температуру во всем помещении, пишет Interia Kobieta.

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В какое время нужно закрывать окна?

Большинство людей ошибочно закрывают окна и опускают жалюзи только тогда, когда в комнате уже достаточно много солнечного света. Но за это время тепло успевает полностью нагреть все.

Если же закрыть шторы или жалюзи раньше, солнце не попадет в дом и сохранит желаемую прохладу. Особенно за этим моментом стоит следить в комнатах с окнами, выходящими на запад и юг.



В жару окна нужно закрывать / Фото Pexels

Единого правильного времени, когда именно закрывать окна, нет, поскольку все зависит от расположения дома. Впрочем, есть несколько ориентиров, на которые следует обратить внимание:

Восточные окна следует закрывать с 6:00 до 8:00 утра;

Окна, выходящие на юг, – с 8:00 утра;

Западные окна – закрывать до полудня, с 10 часов утра.

Открывать окна лучше с 5 до 8 утра и поздно вечером, когда температура снижается.

Лучшим вариантом для квартир с интенсивным освещением считаются наружные жалюзи. Альтернативой могут служить плотные шторы блэкаут. Светлые шторы малоэффективны, поскольку пропускают в помещение много солнечных лучей.

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От солнечного света больше всего страдают люди с окнами, выходящими на юг и запад. Именно в этих зонах солнце светит наиболее интенсивно. Значительно меньше нагреваются окна, выходящие на север.

Чтобы охладить квартиру, закрытых и занавешенных окон порой недостаточно. Поэтому в жаркие дни рекомендуют не пользоваться духовкой или газовой плитой в самое жаркое время суток, поскольку такие электроприборы "разоносят" тепло по всей квартире.