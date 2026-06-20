Через год вишен будет гораздо больше: что нужно сделать с деревом в июне

Большинство из нас знают о весенней или осенней обрезке, однако когда-то садоводы прибегали к июньской обрезке деревьев. Сейчас эта практика снова возвращается. Оказывается, обрезка в период роста дерева и формирования урожая весьма важна.

В конце июня фруктовые деревья заканчивают интенсивное цветение, завязывают плоды и начинают закладывать почки на следующий сезон, пишет Wprost Dom.

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Зачем обрезать вишни в конце июня?

После обрезки дерево не будет расти ещё больше, а наоборот, уменьшит количество молодых побегов, чтобы направить всю энергию на формирование плодов. Вишнёвые деревья довольно хорошо реагируют на летнюю обрезку.

Уже после сбора урожая можно без опаски удалять некоторые ветки, не рискуя потерять плоды. Кроме того, летняя обрезка снижает риск заражения болезнями коры и древесины, которые поражают деревья в прохладную погоду.



Летом рекомендуют обрезать вишню / Фото Pexels

Когда побеги достигнут 30 сантиметров, их нужно укоротить секатором. Крупные ветки обрезать не нужно, достаточно лишь проредить молодые побеги. После такой обработки снижается риск развития грибковых заболеваний, улучшается цвет ягод и содержание сахара в них.

Прореженное дерево может сформировать больше цветочных почек, которые уже в следующем году зацветут более обильно. Поэтому обрезка в июне может благоприятно повлиять на урожай следующего года.

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Какие еще деревья можно обрезать?

Летом подлежат обрезке вишни, черешни, сливовые деревья, персики. Яблони и груши нужно лишь немного подкорректировать и удалить сильные побеги. Однако за каждым деревом следует следить индивидуально, поскольку обрезка определяется не только по календарю. Все зависит от сорта дерева.

Если ранние сорта вишни уже отплодоносили к концу июня, то их можно обрезать. Однако есть деревья, которые завершат плодоношение в июле, тогда обрезку следует перенести на месяц.

Летом нужно лишь удалять излишки молодой поросли, больные и поврежденные ветви, а также те побеги, которые растут внутрь. Сильно обрезать ветви нельзя, так как это может ослабить дерево и вызвать стресс.

Обрезка в теплое время года значительно улучшит освещение кроны, ограничит чрезмерный рост и будет способствовать образованию цветочных почек. Поэтому, если вишневое дерево в конце июня заросло молодыми побегами, их следует удалить.