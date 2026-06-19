Деревья зачастую являются лучшим выбором растений для дачников, у которых мало времени на уход: они прекрасно растут сами по себе, имеют красивую листву и придают изюминку ландшафтному дизайну, пишет Real Simple. Однако садоводы всё же советуют очень внимательно подходить к выбору деревьев.

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Какие деревья не стоит сажать во дворе?

Робиния обыкновенная

Это дерево также называют "ложной акацией", и оно действительно напоминает её белым цветением и быстрым ростом. Впрочем, очень скоро с ним могут возникнуть проблемы: оно отращивает множество побегов и из-за этого считается инвазивным растением.

Сажать её стоит только опытным дачникам, которые уверены в своих навыках. В таком случае и древесина может стать ценной, и цветение привлечёт пчёл. Но в противном случае робиния может просто заполонить двор.

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Кипарис Лейланда

Это — очень популярное декоративное растение для дворов, и часто кипарисы высаживают в качестве зеленой изгороди. Они действительно быстро растут, и поэтому становятся идеальным способом обеспечить уединение без возведения высоких заборов.

Впрочем, именно быстрый рост может стать причиной того, что дачники пожалеют о том дне, когда впервые принесли ростки на участок. Быстрый рост сопровождается и рядом недостатков — структурной слабостью, сложностью контроля за размерами кипариса, а также уязвимостью к болезням и вредителям.

Особенно часто кипарисы поражает паутинный клещ, и борьба с этим вредителем может затянуться на годы. А если дерево уже было поражено, оно очень редко полностью восстанавливается.

Айлант самый высокий

Еще одно название этого растения — небесное дерево. И несмотря на это название, оно вряд ли станет большим удовольствием для дачников. Растение постоянно выбрасывает семена и ростки, и со временем становится очень громоздким.

Контролировать его рост сложно, и даже после того, как растение вырубают, оно начинает прорастать снова из корней.