Дерева часто є найкращим вибором рослин для дачників, які не мають багато часу на догляд: вони чудово ростуть самі по собі, мають гарне листя та додають родзинки до ландшафтного дизайну, пише Real Simple. Та садівники все ж радять ставитися до вибору дерев дуже уважно.

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Які дерева не варто садити на подвір'ї?

Робінія звичайна

Це дерево також називають "фальшивою акацією", і вона справді нагадує її білим цвітінням та швидким ростом. Втім, вже дуже швидко з нею можуть виникнути проблеми: вона відрощує безліч пагонів і через це вважається інвазивною рослиною.

Садити її варто тільки досвідченим дачникам, що довіряють своїм навичкам. В такому випадку і деревина може стати цінною, і цвітіння привабить бджіл. Але інакше робінія може просто заполонити подвір'я.

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Кипарис Лейланда

Це – дуже популярна декоративна рослина для подвір'їв, і часто кипариси висаджують як зелену огорожу. Вони й справді швидко ростуть, і тому стають ідеальним способом досягнути приватності без побудови високих парканів.

Втім, саме швидкий ріст може стати причиною того, що дачники пожалкують про день, коли вперше принесли паростки на ділянку. Швидкий ріст супроводжується і низкою недоліків – структурною слабкістю, складністю керування розмірами кипариса, а також вразливістю до хвороб та шкідників.

Особливо часто кипариси вражає павутинний кліщ, і боротьба з цим шкідником може затягтися на роки. А якщо дерево вже було вражене, дуже рідко воно вповні відновлюється.

Айлант найвищий

Ще одна назва цієї рослини – дерево небесне. І попри цю назву, воно навряд чи стане великою насолодою для дачників. Рослина постійно викидає насіння та паростки, і згодом стає дуже громіздкою.

Контролювати її ріст складно, і навіть після того, як рослину вирубують, вона починає проростати знову від коренів.