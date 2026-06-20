Фруктові дерева наприкінці червня завершують своє інтенсивне цвітіння, зав’язують плоди й починають закладати бруньки на наступний сезон, пише Wprost Dom.

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Навіщо обрізати вишні наприкінці червня?

Після обрізки дерево не буде ще більше рости, а навпаки, зменшить кількість молодих пагонів, щоб спрямувати всю енергію на формування плодів. Вишневі дерева досить добре реагують на літню обрізку.

Вже після збору урожаю можна безпечно видаляти деякі гілки, без ризику втрати плодів. Крім того, літня обрізка знижує ризик зараження хворобами кори й деревини, які вражають дерева в прохолодну погоду.



Влітку радять обрізати вишню / Фото Pexels

Коли пагони досягнуть 30 сантиметрів, їх потрібно вкоротити секатором. Великі гілки обрізати не треба, достатньо лише прорідити молоді пагони. Після такої маніпуляції обмежується розвиток грибкових захворювань, покращується колір ягід та вміст цукру всередині.

Проріджене дерево може утворити більше квіткових бруньок, які вже інтенсивніше розквітнуть наступного року. Тому обрізка у червні може добре вплинути на урожай наступного року.

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Які ще дерева можна обрізати?

Влітку підлягають обрізанню вишні, черешні, сливові дерева, персики. Яблуні та груші потрібно лише трішки коригувати й видалити сильні пагони. Проте за кожним деревом слід стежити окремо, оскільки обрізка визначається не лише календарно. Все залежить від сорту дерева.

Якщо ранні сорти вишні вже відплодоносили до кінця червня, то їх можна обрізати. Проте є дерева, які завершать плодоношення у липні, тоді обрізку слід перенести на місяць.

Влітку потрібно лише видаляти надлишок молодої порослі, хворі й пошкоджені гілки, а також ті пагони, що ростуть всередину. Сильно гілки обрізати не можна, бо вони здатні послабити дерево й призвести до стресу.

Обрізка в теплу пору значно покращить освітлення крони, обмежить надмірний ріст та сприятиме утворенню квіткових бруньок. Тому якщо вишневе дерево наприкінці червня заросло молодими пагонами, то їх варто вуидалити.