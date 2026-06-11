Это делается дважды: при окучивании картофеля и при борьбе с колорадским жуком

Окучивание картофеля – — это одна из ключевых процедур, от которой зависит будущий урожай картофеля. Благодаря этому агротехническому приему растение образует дополнительные корни, на которых формируются клубни.

Правильно проведенное окучивание помогает картофелю лучше переносить неблагоприятные условия и способствует более активному развитию кустов,, пишет 24 Канал.

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Когда нужно окучивать картофель?

Ориентиром является не дата в календаре, а высота растений. Первую окучку советуют проводить тогда, когда ботва достигает 15 – 20 сантиметров. В этот период процедура является наиболее эффективной.

Повторную окучку нужно провести через 2 недели. Этот этап совпадает с периодом цветения. Тогда вокруг кустов насыпают высокие гребни, создавая благоприятные условия для развития корневой системы.



Окучивание картофеля является обязательным / Фото Pexels

Для чего нужна окучка?

После подсыпания почвы к стеблям растение начинает образовывать дополнительные корешки. Именно они будут обеспечивать формирование новых клубней, поэтому это положительно повлияет на урожайность.

Кроме того,, окучивание помогает дольше удерживать влагу в земле и уменьшает количество сорняков между рядами. Есть еще одно преимущество –, защита от солнечных лучей. Благодаря слою почвы они не зеленеют.

Лучше всего окучивать картофель после дождя или полива, когда почва будет влажной и рыхлой. Работу следует проводить вечером или в пасмурную погоду, когда нет палящего солнца.

В жаркую погоду не стоит проводить окучивание,, так как горящая земля негативно повлияет на молодые побеги и только ослабит растение.

Как избавиться от колорадских жуков на картофеле?

Избавиться от колорадского жука на участке можно с помощью горчицы или золы. В 10 литрах воды нужно развести 100 граммов сухой горчицы и 100 миллилитров уксуса. Этим раствором нужно опрыскать листья картофеля.

Также можно опудрить растение древесной золой. Это делается утром, пока на картофеле еще есть роса. Дополнительно золой стоит присыпать еще и почву.

Помимо этих вариантов, жуков можно собрать вручную. Для этого нужно ведро с солевым раствором, в которое следует веником сбрасывать взрослых или молодых вредителей.