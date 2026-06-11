Правильно проведене підгортання допомагає картоплі краще переносити несприятливі умови й сприятиме активнішому розвитку кущів, пише 24 Канал.

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Коли треба підгортати картоплю?

Орієнтиром є не дата в календарі, а висота рослин. Перше підгортання радять проводити тоді, коли бадилля має досягнути 15 – 20 сантиметрів. У цей період процедура є найбільш ефективною.

Повторне підгортання потрібно провести через 2 тижні. Цей етап збігається з періодом цвітіння. Тоді вже навколо кущів насипають високі гребені, створюючи сприятливі умови для розвитку кореневої системи.



Підгортання картоплі є обов'язковим / Фото Pexels

Для чого потрібне підгортання?

Після підсипання ґрунту до стебел рослина починає утворювати додаткові корінці. Саме вони будуть забезпечувати формування нових бульб, тож це позитивно вплине на урожайність.

Крім того, підгортання допомагає довше утримувати вологу у землі й зменшує кількість бур’янів між рядами. Є ще одна перевага – захист від сонячних променів. Завдяки шару ґрунту вони не зеленіють.

Найкраще підгортати картоплю після дощу чи поливу, коли буде вологий і розпушений ґрунт. Роботу варто проводити ввечері чи в похмуру погоду, коли немає палючого сонця.

У спекотну погоду не варто проводити підгортання, бо гаряча земля негативно вплине на молоді пагони й лише ослабить рослину.

Як вивести колорадських жуків з картоплі?

Вивести колорадського жука з ділянки можна завдяки гірчиці або попелу. У 10 літрах води потрібно розвести 100 грамів сухої гірчиці й 100 мілілітрів оцту. Цим розчином потрібно обприскати листя картоплі.

Також можна опудрити рослину деревним попелом. Це робиться вранці, поки на картоплі ще є роса. Додатково попелом варто присипати ще й ґрунт.

Окрім цих варіантів, жуків можна зібрати вручну. Для цього потрібне відро з сольовим розчином, в яке слід віником скидати дорослих чи молодих шкідників.