Откладывать на потом нельзя: когда сажать тюльпаны, чтобы они зацвели к 8 марта

Устроить цветущий сад в самом начале весны – это мечта многих дачников, вот только об этом желании часто вспоминают слишком поздно – уже в январе или феврале. Хотя на самом деле действовать нужно уже в октябре.

Выращивание тюльпанов к 8 марта – это достаточно четко спланированный процесс, и главная задача здесь – создать для луковиц условия, которые будут имитировать смену времен года в ускоренном режиме. Но начинать работу нужно уже сейчас, в первой половине октября, пишет The Spruce.

Когда готовить и высаживать луковицы тюльпанов?

Выращивание цветов для весеннего праздника начинается с тщательного отбора посадочного материала. И делать это нужно уже в первой половине октября. Чтобы выгонка оказалась успешной, нужно отобрать только большие луковицы более 12 сантиметров в обхвате. Именно в них заложена полноценная почка для цветка, пишет "ТСН".

Перед посадкой каждую луковицу нужно очистить от жесткой коричневой чешуи – так корневая система сможет развиваться беспрепятственно и без риска возникновения возможных болезней. А сажать растения нужно в контейнеры с дренажными отверстиями, заполненные рыхлым субстратом на основе торфа и речного песка.

Располагайте растения плотно – достаточно расстояния всего в один сантиметр. В почву луковицы следует заглубить так, чтобы верхушки едва выглядывали из земли.

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Когда сажать тюльпаны?

Лучшее время для посадки луковиц – это период с 1 по 15 октября. Именно в эти дни проводится подготовка субстрата, очистка луковиц от чешуи и высадка в контейнеры. После этого их нужно полить и сразу же перенести для укоренения в холодное помещение.

А уже после посадки наступает самый длительный этап, который может занять от 16 до 20 недель – цветки тогда должны находиться в совершенно темном холодном помещении с температурой от 5 до 9 градусов тепла. Это имитирует зимнюю погоду и заставляет растение формировать корни и накапливать силы. Следите, чтобы почва не пересыхала и оставалась влажной.

Впоследствии тюльпаны нужно перенести в светлое помещение с температурой около 13 градусов, а затем постепенно повысить ее до 18 градусов.