Вирощування тюльпанів до 8 березня – це досить чітко спланований процес, і основне завдання тут – це створити для цибулин умови, що будуть імітувати зміну пори року в прискореному режимі. Але починати роботу потрібно вже зараз, у першій половині жовтня, пише The Spruce.

Коли готувати та висаджувати цибулини тюльпанів?

Вирощування квітів для весняного свята починається з ретельного відбору посадкового матеріалу. І робити це потрібно вже в першій половині жовтня. Для того, аби вигонка виявилася успішною, потрібно відібрати тільки великі цибулини діаметром у понад 12 міліметрів. Саме в них закладена повноцінна квіткова брунька, пише "ТСН".

Перед посадкою кожну цибулину потрібно звільнити від жорсткої коричневої луски – саме так коренева система зможе розвиватися без перешкод та розвитку можливих хвороб. А садити рослини потрібно у контейнери з дренажними отворами, заповненими пухким субстратом на основі торфу та річкового піску.

Розміщуйте рослини щільно – потрібна дистанція лише в сантиметр. В ґрунт цибулини слід заглибити так, аби верхівки ледь визирали з ґрунту.

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Коли садити тюльпани?

Найкращий час для посадки цибулин – це період з 1 по 15 жовтня. Саме в ці дні проводиться підготовка субстрату, очищення цибулин від луски та висадка в контейнери. Після цього їх потрібно полити та одразу ж перенести на вкорінення у холодне приміщення.

А вже після посадки настає найбільш тривалий етап, що може зайняти від 16 о 20 тижнів – квіти тоді мають бути у зовсім темному холодному приміщенні з температурою від 5 до 9 градусів тепла. Це імітує зимову погоду та примушує рослину формувати коріння й накопичувати сили. Стежте, щоб земля не пересихала та лишалася вологою.

Згодом тюльпани потрібно перенести у світле приміщення з температурою близько 13 градусів, а потім поступово підвищити її до 18 градусів.