7 комнатных растений, которые любят расти на солнце: их нельзя прятать в тень

Большинство комнатных растений плохо переносят солнечное подоконник, но не все. Некоторые прекрасно растут даже при интенсивном солнечном свете.

Летом солнце на южных окнах светит гораздо дольше, а температура может быть значительно выше, чем в других частях квартиры, пишет Deccoria. Растения, произрастающие в тенистых лесах, в таких условиях получают ожоги листьев или засыхают.

Читайте также: Чем подкормить замиокулькас: одно удобрение стимулирует рост новых листьев

Впрочем, некоторые растения прекрасно растут даже на полном солнце, поскольку происходят из пустынных регионов. Их листья хорошо сохраняют воду, а волоски защищают от сильного солнечного света. Поэтому свет для них не является проблемой, а даже необходимым условием для хорошего роста.

Какие растения хорошо растут на солнце?

Алоэ вера – суккулент с мясистыми листьями, в которых накапливается вода. Растение хорошо растет на полном солнце и даже может переносить засуху.

Молочай малый – это растение образует яркие цветы и прекрасно растет в очень светлом месте.

Эхеверия – образует очень красивые розетки листьев и нуждается в значительном количестве солнечного света в течение всего года.

Пустынная роза – вид происходит из засушливых регионов Африки, поэтому прекрасно растет в сильную жару и под палящим солнцем.

Опунция – этот вид кактуса родом из субтропических регионов. Слишком солнечное место в квартире для него подходит идеально.

Гватемальская юкка – растение с необычными мечевидными листьями. Юкка хорошо растет при интенсивном освещении на южном подоконнике.

Стрелиция – это экзотическое растение очень красиво, поскольку его цветок выглядит словно райская птица. Хорошее освещение будет способствовать цветению стрелиции.



Некоторым растениям солнце только на пользу / Фото Pexels

Все эти растения в природе растут в местах с большим количеством света в течение года и с ограниченным количеством осадков.

Большинство этих растений нужно поливать только тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет. Чрезмерное увлажнение может привести к гниению корней, поэтому лучше осуществлять умеренный полив.

И хотя все вышеперечисленные растения хорошо переносят прямые солнечные лучи, не стоит забывать об акклиматизации. Прежде чем поставить их на южное подоконник, растения следует постепенно приучать к более интенсивному солнечному свету.