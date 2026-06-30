Влітку сонце на південних вікнах набагато довше світить, а температура може бути значно вищою, ніж в інших місцях квартири, пише Deccoria. Рослини, які ростуть в тінистих лісах в таких умовах отримують опіки листя чи всихаються.

Читайте також Чим підживити заміокулькас: одне добриво стимулює до росту нового листя

Втім, певні рослини чудово ростуть навіть на повному сонці, оскільки походять з пустельних регіонів. Їхнє листя добре зберігає воду, а волоски захищають від значного сонячного світла. Тому світло для них не є проблемою, а навіть потрібною умовою для гарного росту.

Які рослини добре ростуть на сонці?

Алое вера – сукулент має м’ясисте листя, а якому накопичується вода. Рослина добре росте на повному сонці й навіть може переносити посуху.

Молочай малий – ця рослина утворює яскраві квіти й чудово росте в дуже світлому місці.

Ехеверія – утворює дуже красиві розетки листя й потребує значної кількості сонячного світла увесь рік.

Пустельна троянда – вид походить з посушливих регіонів Африки, тому чудово росте на сильній спеці та під палючим сонцем.

Опунція – цей вид кактуса із субтропічних регіонів. Надто сонячне місце в квартирі для нього підходить ідеально.

Гватемальська юка – рослина має незвичні мечоподібні листки. Юка добре росте при інтенсивному світлі на південному підвіконні.

Стреліція – ця екзотична рослина дуже красива, оскільки квітка виглядає неначе якийсь райський птах. Гарне світло сприятиме цвітінню стреліції.



Деяким рослинам сонце лише на користь / Фото Pexels

Усі ці рослини в природі ростуть в місцях з великою кількістю світла впродовж року та з обмеженою кількістю опадів.

Більшість цих рослин потрібно поливати лише тоді, коли верхній ґрунт буде повністю сухим. Занадто зволожений може призвести до гниття коренів, тому краще здійснювати помірний полив.

І хоч усі вище перелічені рослини добре переносять прямі сонячні промені, не варто забувати про акліматизацію. Перед тим, як поставити їх на південне підвіконня, рослини слід поступово привчати до сильнішого сонячного світла.