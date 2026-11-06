Цветок, похожий на корону: это растение цветет долго и превосходит хризантемы

Хризантемы – самые популярные цветки, однако есть гораздо более интересная альтернатива – королевская протея. Это экзотическое растение привлекает внимание большими соцветиями, напоминающими корону, необычной окраской и способностью долго сохранять декоративный вид.

Особым преимуществом протеи является ее долговечность, пишет Interia Zielona. Срезанный цветок при надлежащем уходе может оставаться свежим до 3 недель, а после высыхания не теряет форму.

Благодаря этому она подходит не только для букетов, но и для сухих композиций. Такой вариант понравится тем, кто ищет оригинальную альтернативу обычным осенним цветам.

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Что известно о растении королевская протея?

Растение родом из Южной Африки и считается национальным цветком этой страны. Оно даже изображено на гербе Южной Африки и символизирует силу, мужество и возрождение.

В природе протея растет на солнечных горных склонах с кислой и малоплодородной почвой. Кустарник может вырастать до 1,5 метра в высоту.

Главной особенностью королевской протеи является большое соцветие чашеобразной формы, диаметр которого может достигать 30 сантиметров. Из-за заостренных прицветников протея напоминает корону, а многие сравнивают этот цветок с артишоком.

Крепкий стебель очень хорошо удерживает большие соцветия, поэтому протея эффектно смотрится самостоятельно, без дополнительного декора.

Главным преимуществом этого растения является необычный внешний вид и длительный декоративный период. Срезанные цветки могут сохранять свежесть до 3 недель, после чего постепенно высыхают, не теряя характерной формы. Именно поэтому протею используют для создания сухих букетов.



Протея выглядит невероятно / Фото Pexels

Как выращивать протею в домашних условиях?

Протею лучше всего выращивать в горшке. В теплое время года его можно держать на балконе, террасе или в саду, а перед заморозками переносить в светлое прохладное помещение.

Растению нужно солнечное место не менее чем на 6 часов в день. Почва должна быть легкой, кислой и хорошо дренированной. Для этого можно использовать смесь для кислолюбивых растений с добавлением песка или керамзита. Важно, чтобы в горшке были дренажные отверстия, поскольку застой воды может привести к загниванию корней.

Королевская протея выдерживает кратковременное понижение температуры примерно до -5 градусов, но не приспособлена к длительным морозам. Зимой растение рекомендуется содержать при температуре около 10–15 градусов, обеспечив достаточное количество света.

Чтобы срезанный цветок дольше оставался красивым, перед тем как поставить его в вазу, стебель нужно обрезать наискось, а воду регулярно менять. Также следует избегать чрезмерного тепла.