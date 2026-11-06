Квітка, схожа на корону: ця рослина цвіте довго й перевершує хризантеми

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Особливою перевагою протеї є її довговічність, пише Interia Zielona. Зрізана квітка за належного догляду може залишатися свіжою до 3 тижнів, а після висихання не втрачає форми.

Завдяки цьому вона підходить не лише для букетів, але й для сухих композицій. Такий варіант сподобається тим, хто шукає оригінальну заміну звичайним осіннім квітам.

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Що відомо про рослину королівська протея?

Рослина родом з Південної Африки і вважається національною квіткою цієї країни. Вона навіть зображена на гербі Південної Африки й символізує силу, мужність та відродження.

У природі протея росте на сонячних гірських схилах з кислим і малородним ґрунтом. Чагарник може виростати до 1,5 метра заввишки.

Головною особливістю королівської протеї є велике суцвіття чашоподібної форми, діаметр якого може сягати 30 сантиметрів. Через загострені приквітки протея нагадує корону, а багато хто порівнює квітку з артишоком.

Міцне стебло дуже добре утримує великі суцвіття, тому протея має ефектний вигляд самостійно без додаткового декору.

Головною перевагою цієї рослини є незвичайний зовнішній вигляд і тривалий декоративний період. Зрізані квіти можуть зберігати свіжість до 3 тижнів, після чого поступово висихають, не втрачаючи характерної форми. Саме тому протею використовують для створення сухих букетів.

Протея має неймовірний вигляд / Фото Pexels

Як вирощувати протею в домашніх умовах?

Протею найкраще вирощувати в горщику. У теплу пору року його можна тримати на балконі, терасі чи в саду, а перед морозами переносити у світле прохолодне приміщення.

Рослині потрібне сонячне місце щонайменше на 6 годин щодня. Ґрунт має бути легким, кислим і добре дренованим. Для цього можна використовувати суміш для кислотолюбних рослин із додаванням піску чи керамзиту. Важливо, щоб у горщику були дренажні отвори, оскільки застій води може призвести до загнивання коренів.

Королівська протея витримує короткочасне зниження температури приблизно до -5 градусів, але не пристосована до тривалих морозів. Взимку рослину рекомендують тримати за температури близько 10 – 15 градусів, забезпечивши достатньо світла.

Щоб зрізана квітка довше залишалася красивою, перед встановленням у вазу стебло потрібно підрізати навскіс, а воду регулярно міняти. Також варто уникати надмірного тепла.