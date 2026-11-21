В детском саду и школах часто устраивают праздники, и для ребенка это возможность перевоплотиться в любимого персонажа или почувствовать себя героем сказки.

День Святого Николая, Новый год, тематические вечеринки и школьные концерты порой требуют костюма. И для того, чтобы ребенку было комфортно, а наряд выглядел достаточно празднично, далеко не всегда нужно покупать сложный и дорогой костюм. Иногда всего несколько удачных деталей могут превратить одежду, которая уже есть дома, в идеальный праздничный наряд.

24 Канал рассказывает, какие именно костюмы можно сделать для детей.

Какие костюмы подготовить для ребенка на праздник?

Принцесса или принц

Для девочек образ принцессы десятилетиями остается одним из самых любимых. Особенно хорошо он подходит для сказочных представлений, костюмированных вечеринок, новогодних утренников и т. п.

Основа образа – платье с фатином, блестками и декоративными рукавами, а цвет можно выбрать в соответствии с предпочтениями ребенка. Чтобы создать полноценный образ, к нему можно добавить:

диадему или маленькую корону;

блестящие туфельки;

праздничную прическу с локонами;

декоративную волшебную палочку или небольшую сумочку.

А вот для мальчика создать костюм принца тоже несложно. Основой образа могут стать классические штаны, рубашка, а также жилет или пиджак. Дополнить костюм можно такими деталями:

жилет контрастного цвета;

длинный яркий плащ;

корона.

Взимку для дітей часто купують костюми принцес, лицарів, супергероїв тощо. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різний одяг та аксесуари для дітей: іграшкові корони, мечі, крила. Для тих, хто регулярно купує одяг для дітей та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Рыцарь

Детям, увлекающимся историями о королях, средневековых замках и приключениях, можно предложить образ рыцаря. Основой костюма может стать рубашка с декоративным гербом или туника, а также накидка и темные штаны. Чтобы сделать образ узнаваемым, можно добавить к нему:

игрушечный меч из безопасного материала;

картонный или пластиковый щит;

стилизованный шлем;

пояс с декоративной пряжкой.

Ангел

Образ ангелочка особенно актуален для рождественских праздников. Он выглядит нежно, торжественно и не требует сложных приготовлений. Для девочки можно выбрать белое или молочное платье, а для мальчика – светлую рубашку с штанами или белый костюм.

Но главные детали – это крылья и нимб.

Супергерой

Если ребенок увлекается комиксами, приключенческими историями и мультфильмами, идеальным выбором станет костюм супергероя. Но не обязательно покупать полноценный костюм – часто достаточно штанов подходящего цвета, футболки с принтом, маски и накидки.



Костюм супергероя можно собрать самостоятельно / Фото Pexels

Но важно учесть, что костюм должен быть удобным для движений, а маска не должна ограничивать обзор.