Почему листья на персиках начинают скручиваться: агроном рассказала, как спасать дерево
Кудрявость персика – это чрезвычайно распространенная болезнь, поражающая порой целые фруктовые сады. Но если не действовать достаточно оперативно, это может привести к потере не только нынешнего урожая, но и всего дерева.
Если вы заметили, что листья ваших любимых персиков вдруг уже весной начали менять форму или цвет, время бить тревогу, ведь вы можете иметь дело с курчавостью персика. И агроном Анна Казик рассказала 24 Каналу, что делать в таком случае.
Что делать, если на персике появилась курчавость?
Кудрявость персика – это опасное грибковое заболевание, что вызывает гриб Taphrina deformans. Споры грибка зимуют между чешуйками почек, а также в ранках на ветвях, а потом прорастают весной. Так они заражают и листья, и побеги.
В основном болезнь поражает молодые листья и побеги, но порой может распространиться также на плоды и цветы. Вот основные признаки курчавости персика:
- утолщение листа;
- волнистость;
- красные или светлые вздутия;
- высыхание и опадение листьев.
Инфекция заходит ранней весной, поэтому если поражение уже есть, то надо поврежденные листья убрать, поддержать дерево питания, обработать фунгицидом для сдерживания новой волны,
– объяснила агрономка.
Первые обработки нужно проводить рано весной / Фото Pexels
Помогут в борьбе с курчавостью листьев препараты с содержанием меди. Также нужно использовать системные фунгициды. Впрочем, главной, по мнению Анны Казик, остается обработка в самом начале весны, еще до того, как распустятся почки. Также очень важно проводить еще одну обработку в конце осени, в ноябре.
Потому что когда кудрявость уже массово видно – полностью "вылечить" лист в этом сезоне невозможно,
– добавила она.
Поэтому, основная ошибка садоводов заключается в том, что они начинают борьбу с болезнью уже тогда, когда видят проблему. Впрочем, гораздо проще предупредить кудрявость своевременными профилактическими обработками.