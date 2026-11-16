Гирлянды из лавровых листьев в курятнике: зачем их вешают и есть ли в этом польза

Лавровый лист используют не только на кухне: в советах по ведению хозяйства рекомендуют раскладывать его в курятнике. Некоторые даже плетут из листьев гирлянды, надеясь таким образом избавиться от мышей и крыс.

Этот способ помогает благодаря резкому аромату специи, который якобы отпугивает грызунов. Однако отзывы о результате расходятся, а само наличие лаврового листа еще не означает, что животные будут обходить помещение стороной.

Зачем раскладывают лавровый лист в курятнике?

Лавровый лист рекомендуют использовать как естественное средство для отпугивания грызунов, пишет Mon Jardin & Ma Maison. Сторонники этого метода раскладывают его в курятнике или развешивают вокруг помещения.

Как уберечь курятник / Фото unsplash

Полагаться только на лавровый лист не стоит. Если в курятнике остается доступная пища, запах специи не обеспечит надежной защиты.

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Как ограничить доступ мышей и крыс в курятник?

Прежде всего, убирайте рассыпанный корм и остатки еды, особенно в конце дня. Проверьте кормушки: если зерно постоянно высыпается на пол, грызуны будут получать к нему доступ даже после уборки. Запасы корма храните в прочных металлических емкостях с плотно закрывающимися крышками.

Осматривайте место хранения и убирайте зерно, которое рассыпалось во время наполнения кормушек. Далее проверьте стены, двери и места прохождения коммуникаций. Отверстия и щели необходимо закрыть материалами, которые грызунам сложно прогрызть, например металлической сеткой или подходящим ремонтным раствором.

Вентиляционные отверстия защищайте сеткой, сохраняя приток воздуха. Уберите также ненужные вещи, старые мешки и мусор возле курятника. Заросли травы и заваленные уголки служат грызунам укрытиями, поэтому порядок важен как внутри помещения, так и вокруг него.