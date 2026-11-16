Гірлянди з лаврового листя в курнику: навіщо їх вішають і чи є від цього користь

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Цей прийом допомагає завдяки різкому аромату спеції, який нібито відлякує гризунів. Однак відгуки про результат різняться, а сама наявність лаврового листя ще не означає, що тварини оминатимуть приміщення.

Навіщо розкладають лавровий лист у курнику?

Лаврове листя пропонують використовувати як природний засіб для відлякування гризунів, пише Mon Jardin & Ma Maison. Прихильники способу розкладають його в курнику або розвішують навколо приміщення.

Як вберегти курник / Фото unsplash

Покладатися лише на лавровий лист не варто. Якщо в курнику залишається доступна їжа, запах спеції не забезпечить надійного захисту.

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Як обмежити доступ мишей і щурів до курника?

Насамперед приберіть розсипаний корм і залишки їжі, особливо наприкінці дня. Перевірте годівниці: якщо зерно постійно висипається на підлогу, гризуни отримуватимуть доступ до нього навіть після прибирання. Запаси корму зберігайте в міцних металевих ємностях із кришками, що щільно закриваються.

Оглядайте місце зберігання та прибирайте зерно, яке розсипалося під час наповнення годівниць. Далі перевірте стіни, двері та місця проходження комунікацій. Отвори й щілини потрібно закрити матеріалами, які гризунам складно прогризти, наприклад металевою сіткою або відповідним ремонтним розчином.

Вентиляційні отвори захищайте сіткою, зберігаючи надходження повітря. Приберіть також непотрібні речі, старі мішки та сміття біля курника. Зарості трави й захаращені куточки дають гризунам схованки, тому порядок важливий і всередині приміщення, і навколо нього.