4 парфюма, которые идеально подходят для лета: Ксения Мишина назвала свои любимые ароматы
Парфюмерные предпочтения звезд часто становятся отдельным источником вдохновения для тех, кто ищет для себя новые ароматы. Удачно подобранный парфюм способен не только дополнить образ, но и подчеркнуть индивидуальность человека.
Актриса Ксения Мишина показала в своём Instagram подборку самых любимых парфюмов на лето. Каждый аромат звучит по-своему — с цитрусовыми, цветочными или древесными нотками.
Читайте также: 6 трендовых трикотажных свитеров, которые пригодятся в переменчивую погоду
Какие ароматы любит Ксения Мишина?
Bvlgari Le Gemme Tygar
Этот аромат довольно яркий. В нем чувствуется сочный грейпфрут с древесным оттенком. Такое сочетание довольно статусное и глубокое, поэтому подойдет тем, кто любит выделяться.
На Prom можна знайти парфуми Bvlgari, Christian Louboutin, Maison Crivelli та інших популярних брендів. Для дорогих покупок доступна послуга «Оплатити частинами» на термін від 2 до 24 платежів.
Christian Louboutin La Rose
В этом парфюме раскрывается роза с верхними нотами чёрной вишни, которую окутывают имбирь и пикантный розовый перец. Композиция этого аромата имеет заметный фруктово-пряный оттенок.
Maison Crivelli Hibiscus Mahajád
Парфюм имеет восточный цветочно-фруктовый экстракт. Здесь гибискус сочетается с розами и различными фруктами. Базовые ноты — кожа и ванильный абсолют.
Chambre52 Orencie
Аромат от украинского бренда пахнет чистой кожей и свежими фруктами. Верхние ноты наполнены личи, корнем ангелики и цитрусовыми. Ноты сердца окутаны нежной розой и утончённой геранью, которую дополняет тёплая амбра.
Любимые ароматы Ксении Мишиной / Скриншот из Instagram-сторис
Эти ароматы особенно красиво раскрываются в теплое время года. Свежие цитрусовые, цветочные и лёгкие древесные ноты не утяжеляют в жару. Чтобы духи дольше держались на теле, их стоит наносить на пульсирующие точки – запястья, шею и область за ушами. Именно так аромат будет постепенно раскрываться в течение дня и оставлять приятный шлейф.