Вот почему листья кабачков начали вянуть: разобраться с проблемой очень просто

Один из самых простых овощей для выращивания – это кабачки. Они быстро растут, а урожай дают такой щедрый, что впоследствии приходится придумывать десятки способов приготовления кабачков. Впрочем, если листья начнут увядать уже в июне, растение может погибнуть.

Увядание листьев кабачков – это неприятная, но довольно распространенная проблема. Разобраться с ней гораздо проще, чем может показаться сначала, пишет Southern Living.

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Почему листья кабачков начинают вянуть?

Кабачки – это довольно чувствительные растения. И если листья начинают опадать, обычно это свидетельствует о каком-то стрессе. Но если увядание немного, беспокоиться о нем вообще не нужно, ведь это характерный признак роста растения: обычно это начинается в жару.



Кабачки могут вянуть в жару / Фото Pexels

Но если листья вянут постоянно, это уже превращается в проблему. И причин может быть несколько. Кроме жары, виновником часто выступает полив – недостаточный или чрезмерный. Также плохо растут растения без качественного дренажа.

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Вот что нужно делать, чтобы предотвратить увядание растения.