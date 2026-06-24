Не планируйте ничего на эти два дня в июле: согласно лунному календарю они чреваты неприятностями
Астрологи уже давно убеждены, что, наблюдая за объектами в космосе, в том числе и за Луной, можно определить благоприятные и неблагоприятные дни.
Многие люди верят, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на жизнь, и по её движению можно предсказать немало будущих событий. Подробный календарь на июль поможет избежать нескольких досадных ошибок, пишет SpaceWeatherLive.
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|1 июля
|Убывающая Луна
|16-й день
|2 июля
|Убывающая луна
|17-й день
|3 июля
|Убывающая луна
|18-й день
|4 июля
|Убывающая луна
|19-й день
|5 июля
|Убывающая луна
|20-й день
|6 июля
|Убывающая луна
|21-й день
|7 июля
|Убывающая луна
|22-й день
|8 июля
|Последняя четверть
|23-й день
|9 июля
|Убывающая луна
|24-й день
|10 июля
|Убывающая луна
|25-й день
|11 июля
|Убывающая луна
|26-й день
|12 июля
|Убывающая луна
|27-й день
|13 июля
|Убывающая луна
|28-й день
|14 июля
|Новолуние
|29-й день
|15 июля
|Растущая луна
|0 день
|16 июля
|Растущая луна
|1 день
|17 июля
|Растущая луна
|2 день
|18 июля
|Растущая луна
|3-й день
|19 июля
|Растущая луна
|4-й день
|20 июля
|Растущая луна
|5-й день
|21 июля
|Растущая луна
|6-й день
|22 июля
|Первая четверть
|7 день
|23 июля
|Первая четверть
|8-й день
|24 июля
|Растущая луна
|9-й день
|25 июля
|Растущая луна
|10-й день
|26 июля
|Растущая луна
|11-й день
|27 июля
|Растущая луна
|12-й день
|28 июля
|Растущая луна
|13-й день
|29 июля
|Полнолуние
|14-й день
|30 июля
|Полнолуние
|15-й день
|31 июля
|Убывающая луна
|16-й день
Как фазы Луны в июле влияют на человека?
Лунный цикл похож на календарный, но все же немного отличается — он длится всего 29 дней. Кроме того, он делится на четыре фазы, каждая из которых оказывает особое влияние на человека.
Например, новолуние символизирует начало всего нового — и когда Луна находится в этой фазе, рекомендуется составлять планы и договариваться о важных встречах. Первая четверть — это идеальное время для продуктивной работы. Лучше всего использовать эти дни для воплощения давних планов.
А вот в полнолуние стоит поберечься. Эзотерики и астрологи считают, что этот период опасен, и ничего важного планировать не следует. Последняя четверть — это четвертый период лунного цикла, и он хорошо подходит для того, чтобы подвести итоги и проанализировать свое душевное состояние.
Следует опасаться 29 и 30 июля — именно на эти дни приходится полнолуние, и они считаются неудачными для встреч и планов.