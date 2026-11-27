Декабрь – это неожиданно насыщенный месяц для многих дачников, несмотря на то, что может показаться, будто зимой на участке нечего делать. Впрочем, о многих культурах нужно позаботиться и защитить их от мороза, а также посадить новые растения.

Посевной календарь – это именно то, что нужно, чтобы понять, какие дни лучше всего подходят для работы с землей. Именно он подсказывает благоприятные даты с учетом влияния Луны, пишет 24 Канал.

Какие периоды лунного цикла будут в декабре 2026 года?

Лунный цикл длится 29 дней и делится на четыре различные фазы, и каждая из них характеризуется своим особым "поведением". Опытные дачники уже заметили, что в определенное время лунного цикла лучше работать с теми или иными растениями – а иногда лучше и вовсе оставить их в покое.

Вот какие периоды предусмотрены в декабре 2026 года:

Убывающая Луна. 1–7 декабря и 24–31 декабря традиционно благоприятны для работ с корневой системой растений. В это время можно высаживать лук на перо, готовить семена к стратификации и заниматься выгонкой корнеплодов.

1–7 декабря и 24–31 декабря традиционно благоприятны для работ с корневой системой растений. В это время можно высаживать лук на перо, готовить семена к стратификации и заниматься выгонкой корнеплодов. Новолуние приходится на 8 декабря и считается не очень благоприятным временем для укоренения, пересадки и посева растений. Не стоит этого делать также 7 и 9 декабря.

приходится на 8 декабря и считается не очень благоприятным временем для укоренения, пересадки и посева растений. Не стоит этого делать также 7 и 9 декабря. Растущая луна . 9–22 декабря – это период, когда можно сажать микрозелень, ухаживать за рассадой и высаживать комнатные овощи.

. 9–22 декабря – это период, когда можно сажать микрозелень, ухаживать за рассадой и высаживать комнатные овощи. Полнолуние. 23 декабря, а также дни до и после него являются неблагоприятными для активных работ с растениями.

Но учтите, что лунный календарь – это лишь ориентир для планирования работ на огороде и в саду. На реальное развитие растений влияют температура, влажность, качество почвы и освещение.

По лунному календарю также есть различные благоприятные даты для посева разных культур. Вот они.