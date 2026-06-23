6 модных трикотажных свитеров, которые пригодятся в переменчивую погоду

Летом жара может внезапно смениться дождём и прохладным ветром. Поэтому стоит взять с собой свитер или кардиган, которые обеспечат комфорт при переменчивой погоде.

Трикотажные вещи каждый год возвращаются в наш гардероб не только как базовый элемент, но и как настоящий must have. В 2026 году эта одежда станет модным дополнением образов, пишут в Vogue. На какие свитера и кардиганы стоит обратить внимание – рассказываем далее.

К теме: 6 трендовых аксессуаров на лето 2026, которые сделают любой образ стильным

Свитеры с глубоким V-образным вырезом

Вещи с V-образным вырезом – это классика, которая возвращается в моду. Они могут стать дополнением многослойного образа, а также самостоятельным нарядом, не требующим майки или футболки под ним.

Якщо шукаєте стильні і трендові светри чи кардигани, на Prom можна знайти одяг на будь-який запит. Оверсайзні чи приталені, з V-подібним вирізом чи на блискавці – на маркетплейсі можна обирати светри за фасоном, брендом чи кольором, адже тут представлено понад 120 мільйонів товарів, зокрема, в категорії "Одяг та взуття". А якщо хочете виглядати стильно та при цьому заощаджувати на доставці, радимо скористатись підпискою Smart на Prom. Вона коштує 50 гривень на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Сочетать такие свитера можно с футболкой-поло или нежным топом. А в жаркую погоду его можно накинуть на плечи, что будет смотреться очень стильно.

Жёлтый трикотаж

Без всяких сомнений, желтый — тренд этого сезона. От нежного сливочного до золотистого — нужно лишь выбрать свой оттенок.

Объемные кардиганы

Несколько сезонов подряд модницы увлекались укороченными моделями. Но весна-лето 2026 возвращает тренд на объемные вещи. Поэтому кардиган oversize станет хорошим выбором для прохладного вечера.

Акцентные плечи

Наплечники вернулись в моду, но на этот раз они более деликатные. Не стоит искать модели из 80-х, а отдавать предпочтение свитерам с едва заметными вставками, придающими силуэту четкость и уверенность.

К слову, Chanel, Chloé, Saint Laurent и Bottega Veneta поддержали этот тренд.

Кроше

Сложное вязание крючком и ажурные текстуры выглядят одновременно богемно и современно. Кроме того, ажурная вязка лучше пропускает воздух, чем плотное полотно, что идеально подходит для летних дней.

Например, в Isabel Marant свободные кроше-светры сочетались с короткими юбками и ремнями, что также выглядело очень стильно.

Трикотажные свитера на молнии

Свитеры на молнии очень удобно носить летом. Ведь когда жарко, их можно расстегнуть, а когда ветрено — застегнуть.