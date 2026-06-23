6 модных трикотажных свитеров, которые пригодятся в переменчивую погоду
Летом жара может внезапно смениться дождём и прохладным ветром. Поэтому стоит взять с собой свитер или кардиган, которые обеспечат комфорт при переменчивой погоде.
Трикотажные вещи каждый год возвращаются в наш гардероб не только как базовый элемент, но и как настоящий must have. В 2026 году эта одежда станет модным дополнением образов, пишут в Vogue. На какие свитера и кардиганы стоит обратить внимание – рассказываем далее.
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Свитеры с глубоким V-образным вырезом
Вещи с V-образным вырезом – это классика, которая возвращается в моду. Они могут стать дополнением многослойного образа, а также самостоятельным нарядом, не требующим майки или футболки под ним.
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Сочетать такие свитера можно с футболкой-поло или нежным топом. А в жаркую погоду его можно накинуть на плечи, что будет смотреться очень стильно.
Жёлтый трикотаж
Без всяких сомнений, желтый — тренд этого сезона. От нежного сливочного до золотистого — нужно лишь выбрать свой оттенок.
Объемные кардиганы
Несколько сезонов подряд модницы увлекались укороченными моделями. Но весна-лето 2026 возвращает тренд на объемные вещи. Поэтому кардиган oversize станет хорошим выбором для прохладного вечера.
Акцентные плечи
Наплечники вернулись в моду, но на этот раз они более деликатные. Не стоит искать модели из 80-х, а отдавать предпочтение свитерам с едва заметными вставками, придающими силуэту четкость и уверенность.
К слову, Chanel, Chloé, Saint Laurent и Bottega Veneta поддержали этот тренд.
Кроше
Сложное вязание крючком и ажурные текстуры выглядят одновременно богемно и современно. Кроме того, ажурная вязка лучше пропускает воздух, чем плотное полотно, что идеально подходит для летних дней.
Например, в Isabel Marant свободные кроше-светры сочетались с короткими юбками и ремнями, что также выглядело очень стильно.
Трикотажные свитера на молнии
Свитеры на молнии очень удобно носить летом. Ведь когда жарко, их можно расстегнуть, а когда ветрено — застегнуть.