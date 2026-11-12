Осенью муравьи больше не проберутся в дом: сделайте это уже сейчас

Многим домовладельцам этой осенью пришлось столкнуться с настоящим нашествием муравьев. Это происходит потому, что первые похолодания часто заставляют насекомых искать укромное место, где можно было бы укрыться.

Муравьи в доме – это, как правило, нежелательные гости, но далеко не все знают, как от них избавиться и что делать, чтобы они не смогли снова пробраться в дом, пишет Southern Living.

Что делать, чтобы муравьи не попадали в помещение?

Профилактика всегда лучше утомительной борьбы с муравьями. И первое, что вы можете сделать, – это заделать заметные щели и обеспечить плотность дверных уплотнителей. Впрочем, проверить каждую мельчайшую дырочку все равно не удастся. Поэтому вот что еще нужно сделать.

Осматривайте предметы перед тем, как заносить их домой. Иногда муравьи прячутся в привычных предметах, которые были на улице: в горшках для растений, кучах дров и т. п.

Обрезайте кусты и ветки так, чтобы они не касались дома. Именно это обеспечивает легкий доступ насекомых и других вредителей, таких как тараканы, в помещение.

Уменьшите количество мульчи и опавших листьев возле дома. Накопленные листья и мульча – это идеальное укрытие для муравьев.

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Что делать, если муравьи уже в доме?

Если вы уже видите дома десятки муравьев, особенно муравьев-плотников, которые могут нанести ущерб, пора бить тревогу. Насекомых привлекает влага, поэтому, скорее всего, в доме есть протечка, которую нужно устранить.

Также не стоит полагаться на спрей от муравьев. Несмотря на то, что распыление мгновенно их убивает, те муравьи, которых вы видите, – это лишь верхушка айсберга. На самом деле целое гнездо насекомых скрывается где-то в полостях стен, на чердаке или глубоко между ящиками.

Эксперты советуют раскладывать приманки, ведь тогда муравьи-разведчики отнесут зараженную пищу в колонии, чтобы накормить всех. Сначала вы увидите только множество муравьев, поедающих приманку. И понадобится несколько дней, чтобы увидеть результат.