Чем можно навсегда отпугнуть мышей: это средство стоит копейки
- Столовый уксус можно использовать для отпугивания мышей, дезодорируя места хранения пищи и замачивая ватные шарики, размещенные вблизи отверстий.
- Уксус можно распылять вокруг садовых грядок и на уличную мебель, но следует быть осторожными, поскольку он может повредить растения.
Мыши способны поселиться целыми колониями в саду или в доме. Оба варианта плохи тем, что на участке грызуны уничтожают корни растений, а в доме портят мебель и пищевые запасы.
Поможет отпугнуть мышей обычный столовый уксус, который найдется у каждого на кухне, пишет Martha Stewart.
Как использовать уксус, чтобы отогнать мышей?
Устранить запах пищи
Уксус прекрасно подходит для дезодорирования мест, где раньше хранились продукты. Протирание уксусом кухонных столешниц и различных мест под бытовой техникой, поможет удалить запахи пищи, которые делают эти места привлекательными для грызунов.
Важно лишь смешать уксус с водой в равной пропорции для создания чистящего средства.
Замочить в уксусе ватные шарики
Отпугнуть мышей можно благодаря замачивании ватных шариков в уксусе. Их достаточно разместить вблизи отверстий, которые недавно загерметизировали герметиком или пеной.
Достаточно смочить шарики в уксусе и положить на кусок фольги в небольшую тарелочку, разместив на расстоянии нескольких сантиметров от загерметизированного отверстия.
Вылить уксус в небольшую миску
Для гаражей и чердака подойдут небольшие открытые контейнеры или миски с неразведенным уксусом. Мыши имеют очень чувствительное обоняние, поэтому концентрация уксуса для них станет невыносимой, поэтому они убегут.
Опрыскать вокруг садовых грядок
В саду нужно распылить разведенный уксус по краям грядок и возле компостных контейнеров. Уксус нарушает запаховые следы, но на улице он исчезает через 4 – 8 часов, поэтому нужно часто наносить смесь, чтобы она была эффективной.
Однако с уксусом стоит быть осмотрительными, поскольку это природный гербицид, который может убить растения при контакте.
Грызуны убегут с садовых грядок / Фото Pexels
Очистить уличную мебель
Грызуны постоянно ищут закоулки и щели, щб создать гнезда. Отпугнуть мышей можно благодаря мытью мебели раствором из уксуса и воды.
Какое средство может отпугнуть грызунов?
Опытные садоводы говорят, что самым результативным способом избавления от грызунов считается средство "Бактероденцид", говорится на ютуб-канале "Секреты урожая". Это зерно, что заражено специальными бактериями "мышиного тифа".
Их надо использовать в случае, если в доме или доме завелось слишком много грызунов. Зерна препарата закладывают в норы в перчатках. Прятать их надо глубоко, потому что солнечный свет губительно действует на бактерии. Метод заключается в эффекте цепной реакции. Инфицированная мышь после контакта начнет передавать болезнь другим грызунам.
Часті питання
Как уксус помогает отпугнуть мышей?
Уксус используется для дезодорирования мест, где хранились продукты, что устраняет запах пищи, привлекательный для грызунов. Он также замачивает ватные шарики, которые размещают возле загерметизированных отверстий, чтобы отпугнуть мышей.
Можно ли использовать уксус на улице для отпугивания мышей?
Так, уксус можно распылить вокруг садовых грядок и возле компостных контейнеров. Он нарушает запаховые следы, но исчезает через 4 – 8 часов, поэтому нужно часто наносить смесь.
Какие меры безопасности следует учитывать при использовании уксуса?
Стоит быть осмотрительными с уксусом, поскольку это природный гербицид и может убить растения при контакте. Поэтому нужно избегать попадания неразведенного уксуса на растения.