Эта сторона терки – не для красоты: 90% людей ее никогда не используют

Значительная часть людей используют терку для натирания сыра или овощей, даже не задумываясь над тем, зачем на одной из ее сторон узкое горизонтальное отверстие. На самом деле эта часть имеет свое предназначение.

Одна часть кухонного инструмента, которую мы часто обходим, может пригодиться для приготовления необычных блюд из картофеля и овощей. Об этом рассказала в своем инстаграме блогер София Сизова.

Какую часть терки мы не используем?

Эта сторона терки работает как слайсер – она нарезает продукты очень тонкими и ровными пластинками. Благодаря этому можно легко сделать картофельные спирали или домашние чипсы, которые быстро пропекаются в духовке.

Чтобы создать спираль, в картофелину вставляют шпажку, после чего прикладывают ее к лезвию и начинают осторожно прокручивать по кругу. В результате получается аккуратно нарезанный картофель тонкими ломтиками.

Так же можно нарезать и другие овощи, добавить специи и запечь до хрустящей корочки.

В общем терка – это не просто инструмент для измельчения сыра или овощей. Это многофункциональная вещь, которая становится полезной для работы со многими продуктами. С помощью терки можно натереть шоколад, масло и даже хозяйственное мыло, поэтому она поможет упростить работу на кухне.

Для чего предназначена очень мелкая терка?

Мелкие отверстия в терке предназначены для натирания лука, пармезана, орехов или чеснока, пишет Mirror. Чаще всего такие отверстия используют для лука во время приготовления драников.

Кроме того, мелкой теркой можно натереть мускатный орех, если нужно измельчить специю. А еще она идеально подойдет в случае, когда необходима цедра лимона. Достаточно лишь несколько раз пройтись цитрусовым по терке, чтобы получить необходимый ингредиент.

