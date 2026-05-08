Одна частина кухонного інструмента, яку ми часто оминаємо, може стати у пригоді для приготування незвичних страв з картоплі та овочів. Про це розповіла у своєму інстаграмі блогерка Софія Сізова.

Яку частину терки ми не використовуємо?

Ця сторона терки працює як слайсер – вона нарізає продукти дуже тонкими й рівними пластинками. Завдяки цьому можна легко зробити картопляні спіралі чи домашні чипси, які швидко пропікаються у духовці.

Щоб створити спіраль, у картоплину вставляють шпажку, після чого прикладають її до леза і починають обережно прокручувати по колу. У результаті виходить акуратно нарізана картопля тонкими скибочками.

Так само можна нарізати й інші овочі, додати спеції й запекти до хрусткої скоринки.

Загалом терка – це не просто інструмент для подрібнення сиру чи овочів. Це багатофункціональна річ, яка стає помічною для роботи з багатьма продуктами. За допомогою терки можна натерти шоколад, масло і навіть господарське мило, тому вона допоможе спростити роботу на кухні.

Ось як нарізати картоплю на терці: дивіться відео

Для чого призначена дуже дрібна терка?

Дрібненькі отвори у терці призначені для натирання цибулі, пармезану, горіхів чи часнику, пише Mirror. Найчастіше такі отвори використовують для цибулі під час приготування дерунів.

Крім того, дрібною теркою можна натерти мускатний горіх, якщо потрібно подрібнити спецію. А ще вона ідеально підійде у випадку, коли необхідна цедра лимона. Достатньо лише кілька разів пройтися цитрусовим по терці, щоб отримати необхідний інгредієнт.

Що ще варто корисного дізнатися?

Щоб у домі приємно пахнуло потрібно у відсік для пилососа засипати парфумовані гранули кондиціонеру. Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.

Таблетки для посудомийної машини можна використовувати для очищення жиру на кухонних фасадах, хімчистки диванів, миття підлоги, та усунення запаху в трубах. Вони також ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.