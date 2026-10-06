Никогда не покупайте эти носки: они прослужат ровно до первой стирки
Большинство из нас покупает простые белые или черные носки либо выбирает интересные узоры. Однако помимо этого следует обращать внимание на состав.
Лучшие носки должны быть изготовлены из натуральных материалов и дышащих волокон, пишет Interia Kobieta.
Речь идет о мериносовой шерсти или органическом хлопке с добавлением эластана. Такие носки должны иметь плоские швы и манжету, которая не будет сдавливать лодыжку.
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Какие носки нужно выбирать?
Мериносовая шерсть полезна тем, что хорошо регулирует температуру и естественным образом отводит влагу. Кроме того, она обладает антибактериальными свойствами. Бамбуковое волокно подходит для людей с чувствительной кожей, поскольку ткань очень мягкая и дышащая.
Также хорошим выбором является хлопок с эластаном, однако не стоит выбирать 100% хлопок, поскольку он впитывает пот, но испаряется довольно медленно.
Следует обратить внимание и на то, что хорошие носки имеют легкую манжету, которая совсем не давит на ногу и не препятствует кровообращению. Плоские швы же предотвращают появление мозолей вокруг пальцев ног.
Лучше всего выбирать качественные носки / Фото Pexels
Какие носки не стоит покупать?
Худшими считаются те носки, которые имеют плохой состав материала. Специалисты советуют избегать 100% синтетики, в состав которой входят акрил, нейлон и полиэстер. Носки из синтетики совершенно не пропускают воздух и препятствуют дыханию стопы.
Также плохой состав имеют дешевые заменители бамбуковых носков. На самом деле это может быть низкокачественная вискоза или полиэстер с незначительными примесями бамбука. Такие носки быстро растягиваются и изнашиваются, а после первой стирки теряют вид.
Не лучшим выбором являются свободные носки без эластичных волокон. Носки без лайкры или эластана быстро теряют форму, скатываются внутри обуви, а это может привести к натиранию.
Также следует обращать внимание на цену. Если носки стоят достаточно дешево – это тоже не лучший выбор. Лучше уже выбрать более дорогие носки из качественной ткани, которые будут служить месяцами.