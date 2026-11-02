Как согреть квартиру без отопления: простые способы сохранить тепло

Отключение электроэнергии и отопления в холодное время года может значительно снизить температуру в доме. Однако есть простые способы, которые помогут дольше сохранять тепло даже без обогревателей.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Telegram-сообщении поделились рекомендациями о том, как утеплить жилье, согреться и избежать опасности во время длительных отключений электроэнергии.

Как сохранить тепло в доме?

Прежде всего нужно уменьшить потери тепла через окна и двери. Для этого нужно плотно закрыть их, задернуть шторы, заклеить щели, а у входной двери положить одеяло или ковер.

Также в ГСЧС советуют обустроить одну теплую комнату, где сможет согреться вся семья. К подготовке такого помещения стоит привлекать детей, ведь совместные занятия помогают им чувствовать себя спокойнее и безопаснее.

Чтобы не мерзнуть, следует придерживаться принципа многослойности. Несколько тонких кофт лучше удерживают тепло, чем один толстый свитер. Также важно позаботиться о теплых носках, шарфе и головном уборе.

В качестве дополнительного источника тепла можно использовать пластиковые бутылки с теплой водой. Их обязательно нужно обернуть полотенцем или тканью. Наливать кипяток или использовать металлическую посуду нельзя из-за риска получить ожоги.

В ГСЧС категорически запрещают запускать бензиновые и дизельные генераторы внутри жилья или на балконах. Во время работы они выделяют угарный газ, который не имеет цвета, запаха или вкуса, но представляет смертельную опасность для человека.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить тепло в доме и безопаснее пережить периоды без электричества и отопления.