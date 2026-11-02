Як зігріти квартиру без опалення: прості способи зберегти тепло

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій поділилися у телеграм-дописі рекомендаціями, як утеплити житло, зігрітися та уникнути небезпеки під час тривалих знеструмлень.

Як зберегти тепло в оселі?

Насамперед потрібно зменшити втрати тепла через вікна та двері. Для цього потрібно щільно зачинити їх, закрити штори, заклеїти щілини, а біля вхідних дверей покласти ковдру чи килим.

Також у ДСНС радять облаштувати одну теплу кімнату, де зможе зігрітися уся родина. До підготовки такого простору варто залучати дітей, адже спільні заняття допомагають їм почуватися спокійніше і безпечніше.

Щоб не мерзнути, варто дотримуватися принципу багатошаровості. Кілька тонких кофт краще утримують тепло, ніж один товстий светр. Також важливо подбати про теплі шкарпетки, шарф і головний убір.

Як додаткове джерело тепла можна використовувати пластикові пляшки з теплою водою. Їх обов’язково потрібно обгорнути рушником чи тканиною. Наливати окріп чи використовувати металевий посуд не можна через ризик отримати опіки.

У ДСНС категорично забороняють запускати бензинові та дизельні генератори всередині житла чи на балконах. Під час роботи вони виділяють чадний газ, який не має кольору, запаху чи смаку, але становить смертельну небезпеку для людини.

Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти тепло вдома та безпечніше пережити періоди без електрики та опалення.