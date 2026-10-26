Щедро рассыпьте это вокруг пионов: весной куст будет ломиться от цветов

Осенью кусты пионов нуждаются в особом уходе, чтобы сохранить силы для будущего цветения. Простые меры помогут защитить растение от болезней и сильных морозов.

Не стоит спешить с секатором в конце сезона, поскольку зеленые листья продолжают накапливать питательные вещества в корнях, пишет Deccoria. Главным сигналом для обрезки является пожелтение и засыхание побегов, что обычно происходит на стыке октября и ноября.

Если же внезапные морозы уже уничтожили надземную часть, медлить не следует. Увядшая листва во влажную осеннюю погоду может стать очагом развития грибковых болезней. Все срезанные и опавшие остатки обязательно убирайте с участка и не выбрасывайте в домашний компост, ведь патогены способны там перезимовать.

Как правильно обрезать травянистые и древовидные пионы?

Способ обрезки зависит от разновидности растения:

Травянистые пионы и гибриды. Их обрезают только после полного отмирания надземной части. Сухие стебли укорачивают до высоты около 5 сантиметров над землей.

Их обрезают только после полного отмирания надземной части. Сухие стебли укорачивают до высоты около 5 сантиметров над землей. Древовидные пионы. Их одревесневшие побеги оставляют на зиму, ведь на них расположены почки будущего цветения. Срезать весь куст до земли нельзя, так как это лишит вас цветов в следующем сезоне. Осенью ограничиваются лишь удалением сухой листвы и остатков плодов, а формирование куста откладывают на март или апрель.

Отличить эти виды просто: травянистые имеют мягкие побеги и гладкие листья, а древовидные образуют твердые ветви с корой и имеют матовые листья.



Правильная обрезка улучшит цветение в следующем сезоне / Фото Pexels

Как подготовить почву и защитить кусты от морозов?

После обрезки тщательно очистите клумбу от сорняков и остатков растений. Перекапывать землю непосредственно возле куста не стоит, ведь корни пионов лежат довольно мелко и их легко повредить.

Взрослые растения хорошо переносят холода, а вот молодые экземпляры нуждаются в защите:

Подождите первых заморозков перед мульчированием. Насыпьте вокруг куста слой соломы, коры или созревшего компоста толщиной в несколько сантиметров. Отодвиньте мульчу на 5 сантиметров от самой корневой шейки, чтобы предотвратить загнивание почек.

Молодые древовидные пионы в холодных регионах дополнительно укрывают дышащим агроволокном для защиты от морозного ветра.

Придбати агроволокно для зимового укриття квітів та інших садових рослин можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців і порівняти щільність, розміри та призначення матеріалу в описі товару.

Чем подкормить пионы осенью?

Осенью категорически запрещено использовать удобрения с содержанием азота, ведь они стимулируют рост новых побегов, которые вымерзнут зимой. Для осенней подкормки выбирайте минеральные смеси с преобладанием фосфора и калия.

Также можно разложить вокруг куста тонкий слой зрелого компоста, не засыпая почки у основания. Если растение росло в плодородной почве и получало подкормку в течение сезона, дополнительно вносить удобрения осенью не обязательно.

Что еще стоит сделать на клумбе осенью?

Октябрь считается прекрасным временем для расширения сада. Высаживая пионы в октябре, следует следить за тем, чтобы корни были прикрыты всего 3 сантиметрами почвы, поскольку слишком глубокая посадка помешает обильному цветению.