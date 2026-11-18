Когда наступают холода, владельцы дачных участков очень часто допускают одну роковую ошибку с гибискусом: пытаются подстричь оголившиеся кусты.

Спешная зимняя обрезка гибискуса – это последнее, что стоит делать в ноябре. Ведь она может ослабить корни растения и даже испортить будущее цветение, пишет Mon Jardin Ma Maison.

Что нельзя делать с гибискусом в ноябре?

Когда в саду растения уже готовятся к зимнему сну, один только вид голых ветвей и засохших стеблей может вызвать желание схватиться за секатор. И многие дачники ошибочно полагают, что аккуратно подстриженный куст обязательно весной начнет расти быстрее – но в случае с гибискусом это приведет к обратному результату.

Дело здесь в том, что под одним названием на самом деле скрываются три растения: тропический китайский гибискус, кустарниковый сирийский и травянистый болотный, и на морозы каждое из этих растений реагирует по-разному.

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Неправильная обрезка в разгар зимы может открыть сердцевину растения для заморозков и, в конечном итоге, существенно задержать появление бутонов летом. Для большинства видов гибискусов основную формирующую обрезку лучше перенести на конец зимы или даже на начало весны: февраль или март. А вот в сильные морозы живая древесина действует как естественный щит от холода, в то время как будущие почки еще недостаточно хорошо видны, чтобы обрезать их наугад.

Зимой на участке можно проводить только легкую санитарную чистку: в сухую погоду, когда нет мороза, можно убрать сухие ветки, семенные коробочки на сирийском гибискусе и сломанные ветром побеги.

Но учтите, что каждый вид гибискуса требует особого ухода: