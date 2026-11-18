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Поспішна зимова обрізка гібіскуса – це останнє, що ви хочете робити в листопаді. Адже вона може послабити коріння рослини та навіть зіпсувати майбутнє цвітіння, пише Mon Jardin Ma Maison.

Що не можна робити з гібіскусом у листопаді?

Коли в саду рослини вже готуються до зимового сну, сам лише вигляд голих гілок та засохлих стебел може викликати бажання вхопитися за секатор. І багато дачників помилково думають, що охайно підстрижений кущ обов'язково навесні почне швидше рости – але у випадку з гібіскусом це призведе до зворотного результату.

І вся річ тут у тому, що під однією назвою насправді ховаються три рослини: тропічний китайський гібіскус, чагарниковий сирійський та трав'янистий болотний, і на морози кожна з цих рослин реагує по-різному.

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Неправильний зріз у розпал зими може відкрити серцевину рослини для заморозків та зрештою суттєво затримати появу бутонів влітку. Для більшості видів гібіскусів основну формувальну обрізку краще перенести на кінець зими чи вже навіть на початок весни: лютий чи березень. А ось у сильні морози жива деревина діє як природний щит від холоду, тим часом як майбутні бруньки ще недостатньо добре видно, аби різати навмання.

Взимку на ділянці можна проводити тільки легку санітарну чистку: у суху погоду, коли немає морозу, можна поприбирати сухі гілки, насіннєві коробочки на сирійському гібіскусі та поламані вітром пагони.

Але зважайте, що кожен вид гібіскуса потребує особливого догляду: