Эти 3 куста нужно обрезать в ноябре: в следующем году ягоды станут вдвое крупнее

Дачники знают, что своевременная и качественная обрезка может повлиять на урожайность куста и увеличить его. И некоторым кустарникам она необходима именно сейчас, в ноябре.

Ноябрь – идеальное время, чтобы подготовить ягодные кусты к новому сезону. Когда листья опадают, лучше всего видны старые и больные ветки. Что только загущает куст и мешает молодым побегам развиваться, нужно обрезать, пишет Homes&Gardens.

Какие кусты нуждаются в обрезке в ноябре?

Малина

Здесь дачникам очень важно быть осторожными: летние и ремонтантные сорта ягод плодоносят на побегах разного возраста. Поэтому летнюю малину нужно обрезать, удаляя двухлетние побеги, которые уже дали урожай. Определить их легко: они сухие, темные и имеют следы старых плодовых веточек.

Срезать такие ветки нужно у самой земли, а оставлять только сильные однолетние побеги – на них следующим летом появятся ягоды. Но если молодых побегов слишком много, самые слабые из них также стоит проредить.

А вот ремонтантная малина дает урожай на побегах текущего года. Поэтому, только что завершится сбор урожая, ее можно обрезать полностью. Все стебли срезают на уровне почвы, и уже в следующем году вырастут новые побеги, которые дадут урожай.

Но если ремонтантная малина дает две волны ягод, часть сильных побегов нужно оставить.

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Смородина

Лучше всего черная смородина плодоносит на молодых побегах, поэтому старые и больные ветки нужно вырезать. Темные, толстые, сухие и поврежденные побеги можно срезать у самого основания.

Прежде всего нужно искать ветки, которым уже 4–5 лет. Не помешает также удалить тонкие побеги, которые перекрещиваются и растут внутрь куста.

Клюква

Проблема крыжовника заключается в том, что за сезон он становится очень густым, поэтому куст нужно регулярно прореживать. Если этого не делать, ягоды со временем станут мелкими. Удалять следует сухие, сломанные, больные и очень слабые ветки.

Можно удалять также старые ветки, что уже практически не дают прироста. Срез делайте у основания. Но не увлекайтесь прореживанием чрезмерно: урожай крыжовника формируется на многолетних ветках и их коротких плодовых образованиях.