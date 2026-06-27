Эти фруктовые деревья нужно обрезать уже сейчас: они дадут лучший урожай

Многие дачники выращивают фруктовые деревья в саду, но многие из них допускают большую ошибку – — пренебрегают уходом за ними летом. Между тем некоторым растениям уже сейчас требуется качественная обрезка.

Летняя обрезка — это отличный способ не только контролировать рост дерева, но и удалить мертвые, больные ветки, а также улучшить доступ солнечного света к плодам. Это, в свою очередь, приводит к мгновенному улучшению качества, а порой и количества урожая, пишет Марта Стюарт.

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Какие деревья нужно обрезать летом?

Персик

Летняя обрезка персика просто необходима, чтобы контролировать его высоту. Также это помогает убедиться, что к нижним ветвям растения попадает достаточно света. И эта практика не только улучшает общее здоровье дерева, но и повышает урожайность.

Во время обрезки нужно сосредоточить внимание на удалении сильных вертикальных побегов — тогда дерево направляет все силы на образование плодов, а не на чрезмерный рост ненужных ветвей.

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Груша

Конец зимы и начало весны — это лучшее время для обрезки груш, но летняя обрезка тоже может принести немалую пользу, если провести её правильно. Это помогает контролировать чрезмерный рост, увеличивает размер плодов и повышает общий урожай.

Летом делайте легкие срезы и не удаляйте более 20% кроны. Более сильную обрезку лучше отложить на время, когда дерево будет находиться в состоянии покоя.



Грушу можно слегка обрезать и летом / Фото Pexels

Яблоня

Яблони, которые уже хорошо укоренились в саду, получают немалую пользу от летней обрезки — тогда дерево не отращивает столько лишних побегов. Обычно они отнимают энергию у плодов, делают крону слишком густой и препятствуют проникновению солнечного света и циркуляции воздуха.

Вишня

Летняя обрезка очень важна для стимулирования плодоношения. Лучше всего проводить её сразу же после сбора плодов — в середине–конце лета. Следует сосредоточиться на удалении мёртвых, повреждённых и перекрещивающихся ветвей.