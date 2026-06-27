Літня обрізка – це чудовий спосіб не лише контролювати ріст дерева, але й видалити мертві, хворі гілки та покращити доступ сонячного світла до плодів. Це, своєю чергою, призводить до миттєвого покращення якості, а часом й кількості врожаю, пише Martha Stewart.

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Які дерева потрібно обрізати влітку?

Персик

Літня обрізка персику просто необхідна, аби контролювати його висоту. Також це допомагає переконатися, що достатньо світла потрапляє до нижніх гілок рослини. І ця практика не тільки покращує загальне здоров'я дерева, але й підвищує врожайність.

Під час обрізки зосередити увагу потрібно на видаленні сильних вертикальних пагонів – тоді дерево спрямовує усі сили на вироблення плодів, а не на надмірний ріст непотрібних гілок.

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Груша

Кінець зими та початок весни – це найкращий час для обрізки груш, але літня обрізка теж може принести чимало користі, якщо провести її правильно. Це допомагає контролювати надмірний ріст, збільшує розмір плодів та підвищує загальний врожай.

Влітку робіть легкі зрізи і не видаляйте більше, ніж 20% крони. Сильнішу обрізку краще залишити на час, коли дерево перебуватиме у стані спокою.



Грушу можна злегка обрізати і влітку / Фото Pexels

Яблуня

Яблуні, що вже добре вкоренилися в саду, отримують чимало користі від літньої обрізки – тоді дерево не відрощує так багато зайвих пагонів. Зазвичай вони забирають енергію від вирощування плодів, роблять крону надто щільною та блокують сонячне світло й циркуляцію повітря.

Вишня

Літня обрізка є дуже важливою для того, аби стимулювати плодоношення. Найкраще провести її одразу ж після збору плодів – в середині – кінці літа. Зосередитися слід на видалення мертвих, пошкоджених та перехрещених гілок.