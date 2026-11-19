Ноябрь – отличное время, чтобы подготовить клумбы к зиме, и очень часто для дачников это означает работу с секатором. Однако в случае с некоторыми растениями обрезка принесет больше вреда, чем пользы.

Осень – далеко не лучшее время для обрезки многих растений, ведь открытые срезы могут не зажить до наступления морозов. А иногда обрезка еще и стимулирует появление новых, слишком нежных побегов, которые просто погибнут зимой, пишет Southern Living.

Какие растения не следует обрезать в ноябре?

Форзиция

Ярко-желтые цветы форзиции одними из первых появляются с приходом весны. И если обрезать ветки в ноябре, цветов в марте вы не увидите. Вместо этого обрезку следует отложить до окончания цветения.

Гортензии

Различные виды гортензий нужно обрезать в разное время года – поэтому, прежде чем браться за секатор, следует выяснить, какой сорт растет именно у вас. Те, что цветут на старых ветках, уже сформировали бутоны для следующего сезона. Дуболистные, плетистые и крупнолистные гортензии цветут именно на старой древесине, поэтому обрезку следует проводить весной или даже летом после цветения.

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Камелия

Как и в случае с гортензиями, разные виды камелий следует обрезать в разное время года. Обычную камелию нужно обрезать после цветения весной или в начале лета – поэтому обрезка позже, осенью, может лишить вас цветов.

Магнолия

Невероятные и роскошные магнолии можно обрезать только весной или летом – в зависимости от вида, который вы выращиваете. Листопадные магнолии ежегодно сбрасывают листья, и в их случае обрезку следует проводить летом после завершения цветения.

А вот вечнозеленые магнолии обрезают в конце зимы или в начале весны.

Калина

Некоторые сорта калины могут вырастать до 6 метров в высоту, поэтому периодически куст нужно обрезать, чтобы поддерживать его компактный размер. Но избегайте осенней обрезки: она может не только нарушить рост уже формирующихся на ветвях цветов, но и стимулировать новый рост – а его морозы повредят или вовсе уничтожат.