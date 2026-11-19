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Осінь – це далеко не найкращий час для обрізки багатьох рослин, адже відкриті зрізи можуть не загоїтися до настання морозів. А іноді обрізка ще й стимулює появу нових, надто ніжних пагонів, що просто загинуть взимку, пише Southern Living.

Які рослини не слід обрізати в листопаді?

Форзиція

Яскраво-жовті квіти форзиції одні з перших з'являються з приходом весни. І якщо обрізати гілки у листопаді, квітів у березні ви не побачите. Натомість обрізку слід відкласти до завершення цвітіння.

Гортензії

Різні види гортензій потрібно обрізати у різні пори року – тож перед тим, як братися за секатор, слід з'ясувати, який сорт росте саме у вас. Ті, що цвітуть на старій гілці, вже сформували бутони для наступного сезону. Дуболисті, плетисті та великолисті гортензії цвітуть саме на старій деревині, тож обрізку слід проводити навесні чи навіть влітку після цвітіння.

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Камелія

Як і у випадку з гортензіями, різні види камелій слід обрізати у різні пори року. Звичайну камелію потрібно обрізати після цвітіння навесні або ж на початку літа – тому обрізка пізніше, восени, може залишити вас без квітів.

Магнолія

Неймовірні і розкішні магнолії можна обрізати лише навесні чи влітку – залежно від виду, який ви вирощуєте. Листопадні магнолії щороку скидають листя, і у їхньому випадку обрізку слід проводити влітку після завершення цвітіння.

А ось вічнозелені магнолії обрізають наприкінці зими або ж на початку весни.

Калина

Деякі сорти калини можуть виростати аж до 6 метрів заввишки, тож періодично кущ потрібно обрізати, аби підтримувати компактний розмір. Але уникайте осінньої обрізки: вона може не тільки порушити ріст квітів, що вже формуються на гілках, але й стимулювати новий ріст – а його морози пошкодять чи й просто знищать.