Эти 6 растений нужно обрезать в ноябре: весной отблагодарят обильным цветением

Некоторые растения не следует обрезать в ноябре – иначе можно быстро лишиться цветения и подвергнуть растения риску повреждений зимой. Однако это касается далеко не всех растений в саду.

Некоторые древесные растения можно обрезать в ноябре – напротив, это время станет самым подходящим для того, чтобы не подвергать растения риску роста до наступления холодов, пишет Southern Living.

Какие растения следует обрезать в ноябре?

Монарда

Двулистная монарда – это травянистое теплолюбивое растение из семейства мятных. И после того как летнее цветение и ароматная листва исчезнут, срезка листьев гарантирует, что болезни не перезимуют на них и не заразят новые побеги весной.

Двулистная монарда подвержена мучнистой росе, поэтому стебли следует срезать до земли, а затем выбрасывать все обрезки.

Пионы

Ноябрь – лучшее время для обрезки пионов. Если сделать это до первых заморозков, это уменьшит обилие цветения в следующем году. Дело в том, что растению нужно время для естественного отмирания стеблей, а также для выработки и накопления энергии.

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Дождитесь заморозков – тогда листья пожелтеют или побуреют и начнут отмирать. Только тогда можно браться за секатор.

Хосты

Здесь тоже следует дождаться заморозков, пока листья хосты не начнут опадать и становиться коричневыми и мягкими. Тогда можно приступать к обрезке. Удаление листьев гарантирует, что в них не будут зимовать вредители.

Лилейники

Цветки могут цвести осенью, поэтому с обрезкой спешить не стоит. Но если сделать это до весны, это даст растениям время накопить энергию в корнях для следующего вегетационного периода.

Ирисы

Стебли в ноябре следует срезать на высоте 10–15 сантиметров над землей и удалить листья вокруг растения. Срезайте стебли под углом, чтобы вода стекала после дождя и не задерживалась – иначе это может привести к гниению.

Дельфиниум

Высокие и прямые стебли дельфиниума могут достигать 2,4 метра в высоту. Их нужно обрезать до высоты 5–15 сантиметров над землей. Добавьте слой мульчи вокруг основания растения, чтобы защитить его крону от холода.