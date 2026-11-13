Ці 6 рослин потрібно обрізати в листопаді: навесні віддячать рясним цвітінням

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Деякі деревні рослини не пізно обрізати в листопаді – навпаки, цей час стане найкращим для того, аби не наразити рослини на ризик росту до настання холодів, пише Southern Living.

Які рослини слід обрізати у листопаді?

Монарда

Дволиста монарда – це трав'яниста теплолюбна рослина з родини м'ятних. І після того, як літнє цвітіння та ароматне листя зникнуть, зрізання листя гарантує, що хвороби не перезимують на ньому та не заразять нові пагони навесні.

Дволиста монарда схильна до борошнистої роси, тож стебла слід зрізати до землі, а тоді викидати усі обрізки.

Півонії

Листопад – це найкращий час для обрізки півоній. Якщо зробити це до перших заморозків, це зменшить кількість цвітіння наступного року. Річ у тому, що рослині потрібний час для природного відмирання стебел та вироблення й накопичення енергії.

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Зачекайте заморозків – тоді листя пожовтіє чи побуріє і почне відмирати. Лише тоді можна братися за секатор.

Хости

Тут теж слід чекати заморозків, поки листя хости не почне опадати та ставати коричневим і м'яким. Тоді можна займатися обрізкою. Позбавлення від листя гарантує, що в ньому не будуть зимувати шкідники.

Лілійники

Квіти можуть цвісти восени, тож з обрізкою поспішати не варто. Але якщо зробити це до весни, це дає рослинам час накопичити енергію в корінні для наступного вегетаційного періоду.

Іриси

Стебла у листопаді слід зрізати на висоті 10 – 15 сантиметрів над землею та видалити листя навколо рослини. Зрізайте стебла під кутом, аби вода стікала після дощу й не затримувалася – інакше це може призвести до гниття.

Дельфініум

Високі й прямі стебла дельфініума можуть досягати висоти у 2,4 метра. І обрізати їх потрібно до висоти 5 – 15 сантиметрів над землею. Додайте шар мульчі навколо основи рослини, аби захистити її крону від холоду.