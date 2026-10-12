Правило "трех слоев": как одеваться зимой, чтобы не потеть в транспорте и не мерзнуть на улице

Чтобы зимой не мерзнуть на улице и не перегреваться в общественном транспорте, следует придерживаться принципа многослойности. Он предполагает сочетание трех слоев одежды, каждый из которых выполняет отдельную функцию: отводит влагу от тела, удерживает тепло или защищает от ветра и осадков.

Такой подход позволяет регулировать температуру тела в зависимости от погоды и уровня активности, пишет Kyiv.cdc.

Первый слой – термобелье, отводящее влагу

Главная задача первого слоя – отводить пот от кожи, чтобы она оставалась сухой даже во время активной ходьбы. Для этого подойдет термобелье, которое помогает регулировать влажность и поддерживать комфортную температуру.

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Второй слой – свитер или флис для сохранения тепла

Следующий слой отвечает за теплоизоляцию. Он удерживает воздух у тела, благодаря чему организм медленнее теряет тепло.

Для повседневного зимнего гардероба подойдут шерстяной свитер, флисовая кофта или теплый кардиган. Выбор зависит от температуры воздуха, продолжительности прогулки и того, насколько интенсивно вы двигаетесь.

Важно, чтобы одежда не сковывала движений и не была слишком узкой. Между слоями должно оставаться немного пространства, которое поможет удерживать тепло.

Третий слой – куртка, которая защитит от холода и осадков

Внешний слой нужен для защиты от холодного ветра, снега и дождя. Это может быть зимняя куртка, пуховик или пальто. К этому слою также относятся аксессуары, защищающие открытые участки тела: шапка, шарф и перчатки. Они тоже помогают сохранять тепло и уменьшают воздействие холодного воздуха на кожу.



Правило "трех слоев" для зимнего времени года / Фото с сайта Kyiv.cdc

Для города стоит выбирать верхнюю одежду в соответствии с прогнозом погоды и собственной активностью. Слишком теплая куртка в сочетании с толстым свитером может привести к перегреву во время быстрой ходьбы, поэтому лучше иметь возможность регулировать количество одежды в течение дня.