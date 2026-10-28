Самый модный хит сезона: трендовые замшевые сапоги, без которых нам не обойтись

Замшевые сапоги стали главным трендом сезона в мире обуви. Они выглядят стильно и уместно в любом образе – будь то повседневный или праздничный.

Замшевые сапоги были представлены в коллекциях самых известных брендов, пишет In Journal. Их продемонстрировали Saint Laurent, Jimmy Choo, Gucci и Isabel Marant. Поэтому неудивительно, что такую обувь начали активно носить все модницы, сочетая ее с разнообразными нарядами и верхней одеждой.

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Какие замшевые сапоги в моде в этом году?

Сапоги из замши стали очень популярными еще в 60-х годах прошлого века. Носили их тогда преимущественно в Великобритании. Спустя десятилетие замшевые казаки стали символом эстетики бохо и движения хиппи. Их популярность продолжала расти, даже когда в 80-х и 90-х годах все в основном носили сапоги выше колена.

В начале двухтысячных годов замшевые сапоги стали классикой, которая не выходит из моды. Такая обувь представлена в различных вариантах и цветах. В этом году акцент сделан на сочетании сапог с другими замшевыми вещами, например, курткой и сумкой.

Среди самых популярных комбинаций и цветов – модели в бежевых, верблюжьих и коричневых оттенках. Стильная куртка в сочетании с сапогами и другими аксессуарами сразу вызывает вау-эффект.

Стилизовать сапоги можно по-разному. Чтобы создать кэжуальный образ, достаточно надеть лонгслив или свитер базового цвета вместе с черными или синими джинсами. А замшевая куртка и сапоги добавят нужных акцентов.

Стилисты также советуют подчеркивать сапоги с помощью юбок-мини или вариантов миди из экокожи. Прямое голенище сапог или гофрированное – выглядит одинаково роскошно, поэтому здесь стоит ориентироваться только на собственный вкус и предпочтения.