Наймодніший хіт сезону: трендові замшеві чоботи, без яких нам не обійтися

Замшеві чоботи були представлені в колекціях найвідоміших брендів, пише In Journal. Їх презентували Saint Laurent, Jimmy Choo, Gucci та Isabel Marant. Тож не дивно, що таке взуття почали активно носити усі модниці, стилізуючи його з різноманітним вбранням та верхнім одягом.

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Які замшеві чоботи в моді цього року?

Чоботи із замші стали дуже популярними ще у 60-х роках минулого століття. Носили їх тоді переважно у Великій Британії. Десятиліття потому замшеві козаки стали символом естетики бохо й руху хіпі. Їхня популярність продовжувала рости, навіть коли у 80-х та 90-х роках усі переважно носили чоботи вже вище коліна.

На початку двотисячних років чоботи із замші стали класикою, яка не виходить з моди. Таке взуття представлене в різних варіантах та кольорах. Цього року акцент поставлено на поєднанні чобіт з іншими замшевими речами, до прикладу, курткою та сумкою.

Серед найпопулярніших комбінацій та кольорів – моделі в бежевих, верблюжих та коричневих відтінках. Стильна куртка в поєднанні з чоботами та іншими аксесуарами одразу викликає вау-ефект.

Стилізувати чоботи можна по-різному. Щоб створити кежуальний варіант, достатньо одягнути лонгслів чи светр базового кольору разом з чорними чи синіми джинсами. А вже замшева куртка й чоботи додадуть правильних акцентів.

Стилісти також радять підкреслювати чоботи за допомогою спідниць міні чи варіантів міді з екошкіри. Пряма халява чобіт чи зморщена – виглядає однаково розкішно, тому тут варто орієнтуватися лише на власний смак та вподобання.