Сделайте это с розами до морозов: простое действие убережет кусты от гибели зимой

С наступлением осенних холодов кусты роз нуждаются в специальной подготовке, чтобы благополучно пережить морозы. Одно простое правило защиты убережет побеги и корни от вымерзания до самой весны.

Осенью садоводы часто допускают роковую ошибку, пытаясь сильно укоротить побеги перед наступлением холодов, пишет Dom Wprost.

Почему не стоит хвататься за секатор осенью?

Основную формирующую обрезку проводят только в конце зимы или ранней весной. Свежие срезы делают куст очень уязвимым к вымерзанию и зимним повреждениям.

Перед морозами разрешается проводить исключительно санитарную чистку куста:

обрежьте сухие, поврежденные или пораженные болезнями побеги;

удалите увядшие и подгнившие части растения;

тщательно соберите с земли все опавшие листья, ведь именно на них обычно зимуют опасные грибковые возбудители.

Здоровую листву, которая прочно держится на ветках, обрывать не нужно.



Осенью нужно срезать только сухие ветки / Фото Pexels

Как правильно подготовить основание куста к зиме?

Самая важная защитная мера для розы осенью – это окучивание основания куста. Вокруг корневой шейки следует насыпать холмик из земли или подходящего органического материала. Такой защитный слой надежно оберегает подземную часть и нижние почки от резкого промерзания.

Не спешите насыпать землю слишком рано, пока на улице держится теплая погода. Окучивание проводят тогда, когда кустарник полностью завершит свой сезонный рост, а столбик термометра начнет стабильно опускаться. Слишком раннее и слишком плотное укрытие провоцирует накопление лишней влаги. Особое внимание стоит уделить молодым саженцам, которые гораздо более уязвимы, чем старые и разросшиеся кусты.

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Как защитить от морозов плетистые розы?

Плетистые сорта имеют длинные побеги, поэтому требуют иного подхода при утеплении. Сначала проведите санитарную обрезку ветвей и полностью удалите растительные остатки из-под куста. После этого длинные побеги можно аккуратно укрыть материалом, хорошо пропускающим воздух.

Для укрытия нежных побегов отлично подойдет белое агроволокно. Не обматывайте куст слишком туго или герметично. Укрытие должно надежно защищать растение от морозного сухого ветра, но в то же время оставлять пространство для свободной циркуляции свежего воздуха, чтобы роза не сопрела.