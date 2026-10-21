Восени садівники часто припускаються фатальної помилки, намагаючись сильно вкоротити пагони перед настанням холодів, пише Dom Wprost.

Чому не варто хапатися за секатор восени?

Основне формувальне обрізання проводять лише наприкінці зими або напровесні. Свіжі зрізи роблять кущ дуже вразливим до вимерзання та зимових ушкоджень.

Перед морозами дозволяється виконувати виключно санітарну чистку куща:

зріжте сухі, пошкоджені або уражені хворобами пагони;

видаліть зів'ялі та підгнилі частини рослини;

ретельно зберіть із землі все опале листя, адже саме на ньому зазвичай зимують небезпечні грибкові збудники.

Здорове листя, яке міцно тримається на гілках, обривати не потрібно.



Восени треба зрізати лише сухі гілки / Фото Pexels

Як правильно підготувати основу куща до зими?

Найважливіший захисний захід для троянди восени – це підгортання основи куща. Навколо кореневої шийки слід насипати пагорб із землі або відповідного органічного матеріалу. Такий захисний шар надійно оберігає підземну частину та нижні бруньки від різкого промерзання.

Не поспішайте насипати землю занадто рано, поки на вулиці тримається тепла погода. Підгортання проводять тоді, коли чагарник повністю завершить свій сезонний ріст, а стовпчик термометра почне стабільно падати. Завчасне й надто щільне вкривання провокує накопичення зайвої вологи. Особливу увагу варто приділити молодим саджанцям, які набагато вразливіші за старі й розрослі кущі.

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Як захистити від морозів плетисті троянди?

Плетисті сорти мають довгі пагони, тому вимагають іншого підходу під час утеплення. Спочатку проведіть санітарну чистку гілок і повністю приберіть рослинні рештки з-під куща. Після цього довгі батоги можна обережно захистити матеріалом, який добре пропускає повітря.

Для вкривання ніжних пагонів чудово підійде біле агроволокно. Не обмотуйте кущ занадто туго чи герметично. Укриття повинно надійно захищати рослину від морозного суховію, але водночас залишати простір для вільної циркуляції свіжого повітря, щоб троянда не зіпріла.