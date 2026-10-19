Канализационные мухи хуже моли: избавьтесь от них проверенными способами

На кухне мы боимся появления моли, но канализационные мухи также довольно быстро размножаются и становятся настоящей неприятностью. Чтобы справиться с ними, можно воспользоваться несколькими домашними средствами.

Канализационные мухи появляются во влажных местах, где находится разлагающаяся органическая материя, пишет Deccoria. Чаще всего они прячутся в сливных отверстиях раковины, ванны или душевой кабины. Именно слой из органических отходов, мыла и микроорганизмов служит идеальной пищей для личинок.

Как появляются канализационные мухи?

Взрослые особи откладывают яйца в трубах, а после вылупления молодые мошки питаются органикой. Со временем они созревают и появляются возле крана на кухне или в ванной комнате.

Росту насекомых способствует стоячая вода и накопление осадка в трубах, поэтому часто они появляются в местах, где очень грязно. Такие мухи не представляют угрозы и не кусаются, но в большом количестве становятся чрезмерно надоедливыми.



Канализационные мухи часто появляются в трубах / Фото Pexels

Как избавиться от мух?

Чтобы избавиться от большого количества мух, можно попробовать залить горячую воду в канализацию. Она растворит осадок и вымоет личинки. Однако перед тем, как заливать кипяток, стоит проверить, подходит ли сантехника для такой температуры воды.

Впрочем, такой метод не слишком эффективен. В такой ситуации стоит очистить сифон и внутреннюю часть слива. Сифон лучше разобрать и промыть каждый его компонент.

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Полезным средством в борьбе с мошками считается сода в сочетании с солью и уксусом. Сначала нужно насыпать 0,5 стакана соды и соли в сифон, а затем вылить уксус. Оставьте смесь на ночь, а затем смойте теплой водой.

Чтобы предотвратить появление мошек, нужно постоянно чистить сливные отверстия и проверять их на наличие скопления осадка. Также нужно чистить сливные сетки, которые задерживают волосы и мусор.

Высокая влажность в ванной тоже способствует размножению мошек, поэтому после купания стоит включать вентиляцию или открывать дверь.