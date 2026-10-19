Каналізаційні мухи з’являються у вологих місцях з органічною речовиною, що розкладається, пише Deccoria. Найчастіше вони ховаються у зливах раковини, ванни чи душової кабіни. Саме покриття з органічних відходів, мила та мікроорганізмів забезпечує ідеальну їжу для личинок.

Як з’являються каналізаційні мухи?

Дорослі особини відкладають яйця у трубах, а після вилуплення молоді мошки живляться органікою. З часом вони дозрівають і з’являються біля крана на кухні чи у ванній кімнаті.

Росту комах сприяє застійна вода та накопичення осаду у трубах, тому часто вони з’являються у місцях, які дуже брудні. Такі мухи не становлять загрози і не кусаються, але у великій кількості стають надто надокучливими.



Каналізаційні мухи часто з'являються в трубах / Фото Pexels

Як позбутися мух?

Щоб позбутися значної кількості мух, можна спробувати залити гарячу воду у каналізацію. Вона розчинить осад і вимиє личинки. Однак перед залиттям окропу варто перевірити, чи підходить сантехніка для такої температури води.

Втім, такий метод не надто ефективний. У такій ситуації варто очистити сифон та внутрішню частину зливу. Сифон краще розібрати і промити кожен його компонент.

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Корисною у боротьбі з мошками вважається сода в поєднанні з сіллю та оцтом. Спочатку потрібно насипати 0,5 склянки соди та солі у сифон, а тоді вилити оцет. Залиште суміш на ніч, а тоді змийте теплою водою.

Для запобігання появі мошок потрібно постійно чистити зливи й перевіряти їх на наявність накопичення осаду. Також потрібно чистити сітки для зливу, які затримують волосся і сміття.

Висока вологість у ванній теж сприяє розмноженню мошок, тому після купання варто вмикати вентиляцію чи відчиняти двері.